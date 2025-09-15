كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية، حالة من التوتر داخل جدران نادي الزمالك، وذلك بعدما تلقى تهديداً بشكواه للاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب لاعبه الأنجولي شيكو بانزا.

التهديد بالشكوى لم يكن شرارة الأزمة، بل كانت بدايتها بتأخر اللاعب عن العودة للمعسكر قبل مواجهة المصري البورسعيدي، مما أدى لاستبعاده من اللقاء.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، القصة الكاملة لأزمة اللاعب مع الزمالك خلال الـ48 ساعة الماضية كالتالي:

بداية الأزمة الأولي كانت بحصول اللاعب على راحة سلبية كباقي زملاء الفريق خلال فترة التوقف الدولي، ولكنه تخلف عن التواجد في موعد انطلاق المعسكر التحضيري لمباراة المصري التي أقيمت السبت.

شيكو بانزا أبلغ مسؤولي الزمالك بالحصول على إذن لتأخره عن العودة للمعسكر في الموعد السبب وذلك لظروف عائلية وهو ما وافق عليه مسئولو الأبيض.

اللاعب تخلف عن حضوره في الموعد المحدد رغم حصوله على الإذن، مما تسبب في غضب المدير الفني يانيك فيريرا الذي قرر استبعاده من اللقاء وخروجه من القائمة.

الأزمة الثانية التي سببها اللاعب لنادي الزمالك خلال الـ48 ساعة الماضية، هي تصريحات أندريه كاسترو سيلفا، المتحدث الرسمي لنادي إستريلا دي أمادورا البرتغالي فريقه السابق.

حيث أكد كاسترو أن الزمالك لم يدفع مستحقات صفقة شيكو بانزا حتى الأن، وهناك مهلة حتي يوم الخميس المقبل.

وأشار إلي أن الزمالك إن لم يلتزم بإتفاقه خلال الفترة المحددة، سيتم شكواه للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".