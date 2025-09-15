"ضربة قوية للأهلي".. مصدر يكشف مدة غياب زيزو وموقفه من مواجهة الزمالك

كتب- مصراوي:

اقترب أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، من الغياب عن مباراة القمة أمام الزمالك، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الزمالك أمس.

وتعادل الأهلي مع إنبي مساء أمس الأحد، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض "زيزو" للإصابة خلال مواجهة الأمس، وخرج من الشوط الأول، وتحديدا في الدقيقة 27، ونزل بدلا منه طاهر محمد طاهر.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أمس الأحد عن إصابة زيزو: "اشتكى من آلام أعلى الفخذ والضامة، مما دفع الجهاز الطبي إلى استبداله".

ووفقا لمصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أكد أن إصابة زيزو في العضلة الضامة ، وسوف يخضع للأشعة لتحديد مدة الغياب".

وأكمل المصدر، أنه في حال إصابته بشد متوسط سيكون الغياب من أسبوعين لـ3 ولكن حال تعرضه لتمزق سيكون 6 أسابيع، وفي كلا الأحوال موقفه صعب للغاية من مواجهة الزمالك المقرر لها يوم 29 من الشهر الحالي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضا:

نقل للمستشفى فورا.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور وتدخل طبيب الأهلي