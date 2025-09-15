مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
21:15

ناساف كارشي

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

مايوركا

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

- -
19:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

"ضربة قوية للأهلي".. مصدر يكشف مدة غياب زيزو وموقفه من مواجهة الزمالك

11:49 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    زيزو
  • عرض 17 صورة
    زيزو غاضب من استبداله (2)
  • عرض 17 صورة
    زيزو غاضب من استبداله
  • عرض 17 صورة
    زيزو من معسكر منتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    زيزو
  • عرض 17 صورة
    زيزو من مران الأهلي
  • عرض 17 صورة
    والد زيزو
  • عرض 17 صورة
    زيزو
  • عرض 17 صورة
    احتفال لاعبي الأهلي بهدف زيزو
  • عرض 17 صورة
    احتفال شريف وزيزو وتريزيجيه
  • عرض 17 صورة
    احتفال شريف وزيزو وتريزيجيه
  • عرض 17 صورة
    احتفال شريف وزيزو وتريزيجيه (1)
  • عرض 17 صورة
    احتفال زيزو بهدفه في مرمى فاركو
  • عرض 17 صورة
    احتفال زيزو بهدفه في مرمى فاركو
  • عرض 17 صورة
    احتفال زيزو بهدفه في مرمى فاركو
  • عرض 17 صورة
    احتفال زيزو بهدفه في مرمى فاركو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مصراوي:

اقترب أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، من الغياب عن مباراة القمة أمام الزمالك، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الزمالك أمس.

وتعادل الأهلي مع إنبي مساء أمس الأحد، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض "زيزو" للإصابة خلال مواجهة الأمس، وخرج من الشوط الأول، وتحديدا في الدقيقة 27، ونزل بدلا منه طاهر محمد طاهر.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أمس الأحد عن إصابة زيزو: "اشتكى من آلام أعلى الفخذ والضامة، مما دفع الجهاز الطبي إلى استبداله".

ووفقا لمصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أكد أن إصابة زيزو في العضلة الضامة ، وسوف يخضع للأشعة لتحديد مدة الغياب".

وأكمل المصدر، أنه في حال إصابته بشد متوسط سيكون الغياب من أسبوعين لـ3 ولكن حال تعرضه لتمزق سيكون 6 أسابيع، وفي كلا الأحوال موقفه صعب للغاية من مواجهة الزمالك المقرر لها يوم 29 من الشهر الحالي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضا:

نقل للمستشفى فورا.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور وتدخل طبيب الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي غياب زيزو مباراة القمة الزمالك مباراة الأهلي والزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم