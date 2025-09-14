مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
16:45

الغرافة

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
21:15

ناساف كارشي

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

مجدي الجلاد بعد تعادل الأهلي مع إنبي: "مين اللي جاب اللاعيبة دول"

11:27 م الأحد 14 سبتمبر 2025

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد على تعادل الأهلي وإنبي إيجابيا، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وأبدى الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، استياءه من الأداء الذي يقدمه لاعبي الأهلي وغياب الروح.

وكتب الصحفي مجدي الجلاد عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك": "لست حزيناً على نزيف النقاط الذي أصاب الأهلي منذ بداية الموسم، بقدر الأسى على سوء الآداء وتردي المستوى وغياب الروح".

وأضاف: "ففي مباراته اليوم أمام إنبي، شاهدنا "العك الكروي" في كل تفصيلة بالملعب.. وكأن الأهلي الذي نعرفه، تاه في زحمة الصفقات والتعاقدات والارتباك الإداري والفني..!".

وواصل: "نصف اللاعبين أو يزيد، لا يستحقون ارتداء "الفانلة" الحمراء.. والنصف الثاني يبحث عن نفسه في الملعب.. لا تمريرة سليمة، لا فرصة ملعوبة، لا جملة فنية، ولا حتى كرة عشوائية..!".

وأتم: "جماهير الأهلي يبحثون عن فريقهم.. راح فين؟!.. ومين اللي جاب هؤلاء اللاعبين؟!.. عايزين الأهلي بتاعنا..!"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مجدي الجلاد الأهلي الأهلي وإنبي تعادل الأهلي الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان