مجدي الجلاد بعد تعادل الأهلي مع إنبي: "مين اللي جاب اللاعيبة دول"

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد على تعادل الأهلي وإنبي إيجابيا، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وأبدى الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، استياءه من الأداء الذي يقدمه لاعبي الأهلي وغياب الروح.

وكتب الصحفي مجدي الجلاد عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك": "لست حزيناً على نزيف النقاط الذي أصاب الأهلي منذ بداية الموسم، بقدر الأسى على سوء الآداء وتردي المستوى وغياب الروح".

وأضاف: "ففي مباراته اليوم أمام إنبي، شاهدنا "العك الكروي" في كل تفصيلة بالملعب.. وكأن الأهلي الذي نعرفه، تاه في زحمة الصفقات والتعاقدات والارتباك الإداري والفني..!".

وواصل: "نصف اللاعبين أو يزيد، لا يستحقون ارتداء "الفانلة" الحمراء.. والنصف الثاني يبحث عن نفسه في الملعب.. لا تمريرة سليمة، لا فرصة ملعوبة، لا جملة فنية، ولا حتى كرة عشوائية..!".

وأتم: "جماهير الأهلي يبحثون عن فريقهم.. راح فين؟!.. ومين اللي جاب هؤلاء اللاعبين؟!.. عايزين الأهلي بتاعنا..!"