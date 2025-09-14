رقم سلبي لعماد النحاس مع الأهلي بعد التعادل مع إنبي

كتب ـ نهى خورشيد:

سقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام إنبي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

رقم سلبي لعماد النحاس مع الأهلي

جاء التعادل في الظهور الأول للمدير الفني عماد النحاس بعد عودته لقيادة الأهلي في فترة ثانية مؤقتة بعد رحيل المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو.

أهداف مباراة الأهلي وإنبي

الأهلي تقدم بهدف سجله لاعبه محمود حسن تريزيجيه بالدقيقة 34 قبل أن يدرك إنبي التعادل من ركلة جزاء في الشوط الثاني سجلها لاعبه أحمد العجوز بالدقيقة 65.

ويعتبر تعادل الأهلي اليوم هو الأول تحت قيادة عماد النحاس كمدير فني، إذ نجح خلال ولايته الأولي في تحقيق 6 انتصارات متتالية حسم من خلالها لقب الدوري الموسم الماضي.

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط احتل بها المركز الخامس عشر، فيما ارتفع رصيد إنبي إلى 9 نقاط في المركز السابع.

نتائج عماد النحاس كمدير فني مع الأهلي

موسم 24/25

الأهلي 3 ـ 2 بتروجت

حرس الحدود 0 ـ 5 الأهلي

المصري 2 ـ 4 الأهلي

الأهلي 1 ـ 0 سيراميكا كليوباترا

البنك الأهلي 1 ـ 2 الأهلي

فاركو 0 ـ 6 الأهلي

موسم 25/26

إنبي 1 ـ 1 الأهلي

