كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

1 0
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

إنبي

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

مانشستر يونايتد

14 صورة من وصول لاعبي الأهلي إلى ملعب المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري

07:59 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 14 صورة
  
    وصول لاعبي الأهلي إلى الاستاد (3)
  
    وصول لاعبي الأهلي إلى الاستاد (4)
  
    وصول لاعبي الأهلي إلى الاستاد (5)
  
    وصول لاعبي الأهلي إلى الاستاد (6)
  
    وصول لاعبي الأهلي إلى الاستاد (8)
  
    وصول لاعبي الأهلي إلى الاستاد (9)
  
    وصول لاعبي الأهلي إلى الاستاد (10)
  
    وصول لاعبي الأهلي إلى الاستاد (11)
  
    وصول لاعبي الأهلي إلى الاستاد (12)
  
    وصول لاعبي الأهلي إلى الاستاد (13)
  
    وصول لاعبي الأهلي إلى الاستاد (14)
  
    وصول لاعبي الأهلي إلى الاستاد (2)
  
    وصول لاعبي الأهلي إلى الاستاد (1)
كتب - يوسف محمد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب المقاولون العرب، استعدادا لمواجهة إنبي، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة إنبي والأهلي

ويلتقي فريق الأهلي نظيره إنبي اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

ترتيب إنبي والأهلي في الدوري

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، وهو يحتل المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، فيما يحتل إنبي المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

ويذكر أن مباراة اليوم، ستكون الأولى لعماد النحاس، على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للفريق.

مباراة إنبي والأهلي موعد مباراة إنبي والأهلي بطولة الدوري المصري وصول لاعبي الأهلي إلى ملعب المقاولون
