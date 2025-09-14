كتب - يوسف محمد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب المقاولون العرب، استعدادا لمواجهة إنبي، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة إنبي والأهلي

ويلتقي فريق الأهلي نظيره إنبي اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

ترتيب إنبي والأهلي في الدوري

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، وهو يحتل المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، فيما يحتل إنبي المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

ويذكر أن مباراة اليوم، ستكون الأولى لعماد النحاس، على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للفريق.

اقرأ أيضًا:

فيديو هدف محمد صلاح القاتل لفريق ليفربول أمام بيرنلي

15 صورة لأسطول سيارات كريستيانو رونالدو يتخطى الملايين الدولارات