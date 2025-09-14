مباريات الأمس
"سيتوّج باللقب بنسبة٦٠٪؜".. ماهي الثلاث مباريات التي كان يقصدنا ميدو للزمالك؟

04:43 م الأحد 14 سبتمبر 2025
كشف نجم الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو" عن وجود احتمالية بنسبة 60% لفوز لاعبو القلعة البيضاء بلقب الموسم الجاري من الدوري 2025/26.

وربط "ميدو" عبر تدوينة بحسابه بمنصة إكس اليوم الأحد فوز الزمالك بالدوري بنسبة 60% حال فوز فريقه بالثلاث مباريات المتبقية له خلال شهر سبتمبر، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

مباريات الزمالك المتبقية في شهر سبتمبر التي يقصدها ميدو

وينتظر لاعبو الزمالك ثلاث مباريات هامة خلال شهر سبتمبر وهي:

الخميس 18 سبتمبر

05:00 ـ الإسماعيلي vs الزمالك

الثلاثاء 23 سبتمبر

08:00 ـ الزمالك vs الجونة

الإثنين 29 سبتمبر

08:00 ـ الأهلي vs الزمالك

ترتيب الزمالك في الدوري

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن المصري الوصيف وثلاثة نقاط عن مودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا صاحبا المركزين الثالث والرابع والمتبقي لهما مباراة الجولة السادسة.

ميدو الزمالك ضد الزمالك الزمالك مباريات الزمالك في سبتمبر موعد مباراة الزمالك القادمة
