

كشف نجم الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو" عن وجود احتمالية بنسبة 60% لفوز لاعبو القلعة البيضاء بلقب الموسم الجاري من الدوري 2025/26.

مباريات الزمالك المتبقية في شهر سبتمبر التي يقصدها ميدو

وينتظر لاعبو الزمالك ثلاث مباريات هامة خلال شهر سبتمبر وهي:

الخميس 18 سبتمبر

05:00 ـ الإسماعيلي vs الزمالك

الثلاثاء 23 سبتمبر

08:00 ـ الزمالك vs الجونة

الإثنين 29 سبتمبر

08:00 ـ الأهلي vs الزمالك

ترتيب الزمالك في الدوري

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن المصري الوصيف وثلاثة نقاط عن مودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا صاحبا المركزين الثالث والرابع والمتبقي لهما مباراة الجولة السادسة.

