لاعب وحيد تلقى تحية جماهير الزمالك أمام المصري.. فمن هو؟ (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

كشف محمد المحمودي مقدم البرامج على قناة أون سبورت 2 عن لاعب وحيد من صفوف الزمالك هتفت له الجماهير بصورة قوية خلال مباراة المصري.

وأوضح المحمودي خلال تقديمه للاستديو التحليلي من أرضية الملعب عقب المباراة أن اللاعب الذي نادت الجماهير باسمه هو محمد إسماعيل.

محمد إسماعيل بديلاً للونش في مباراة الزمالك والمصري

ودفع المدير الفني لفريق الزمالك فيريرا بالمدافع محمد إسماعيل أساسيًا خلال مباراة المصري بعدما حصل محمود حمدي "الونش" على بطاقة حمراء في مباراة وادي دجلة بالجولة الخامسة.

نتيجة مباراة الزمالك والمصري

وفاز فريق الزمالك على نظيره المصر بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

صفقة ضم الزمالك لمحمد إسماعيل

وتعاقد الزمالك مع اللاعب محمد إسماعيل خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي زد.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن المصري الوصيف وثلاثة نقاط عن مودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا صاحبا المركزين الثالث والرابع والمتبقي لهما مباراة الجولة السادسة.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الخميس 18 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الـ 7 من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

