مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

- -
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

إنبي

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 0
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

لاعب وحيد تلقى تحية جماهير الزمالك أمام المصري.. فمن هو؟ (فيديو)

03:12 م الأحد 14 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    اللاعب محمد إسماعيل (3)
  • عرض 6 صورة
    اللاعب محمد إسماعيل (2)
  • عرض 6 صورة
    اللاعب محمد إسماعيل (1)
  • عرض 6 صورة
    اللاعب محمد إسماعيل (4)
  • عرض 6 صورة
    اللاعب محمد إسماعيل (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

كشف محمد المحمودي مقدم البرامج على قناة أون سبورت 2 عن لاعب وحيد من صفوف الزمالك هتفت له الجماهير بصورة قوية خلال مباراة المصري.

وأوضح المحمودي خلال تقديمه للاستديو التحليلي من أرضية الملعب عقب المباراة أن اللاعب الذي نادت الجماهير باسمه هو محمد إسماعيل.

محمد إسماعيل بديلاً للونش في مباراة الزمالك والمصري

ودفع المدير الفني لفريق الزمالك فيريرا بالمدافع محمد إسماعيل أساسيًا خلال مباراة المصري بعدما حصل محمود حمدي "الونش" على بطاقة حمراء في مباراة وادي دجلة بالجولة الخامسة.

نتيجة مباراة الزمالك والمصري

وفاز فريق الزمالك على نظيره المصر بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

صفقة ضم الزمالك لمحمد إسماعيل

وتعاقد الزمالك مع اللاعب محمد إسماعيل خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي زد.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن المصري الوصيف وثلاثة نقاط عن مودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا صاحبا المركزين الثالث والرابع والمتبقي لهما مباراة الجولة السادسة.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الخميس 18 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الـ 7 من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

اقرأ أيضًا:

"بالملايين".. سيارات عمر مرموش الفاخرة تلفت أنظار الجماهير

"الاتصال الأخير والوعد".. شوبير يكشف كواليس تقال لأول مرة عن أسباب اعتذار الخطيب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تحية جماهير الزمالك المصري محمد المحمودي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام