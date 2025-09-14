"أخطأ وبيحصل في كل أندية العالم".. نجم الزمالك السابق ينتقد جون إدوارد

كتب- محمد خيري:

انتقد وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، فكرة ابتعاد رموز نادي الزمالك عن المشهد بعد تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي.

وقال القباني في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "مجلس الإدارة كان رافض تماما فكرة لعب زيزو نهائي كأس مصر، ورفضت مشاركته رغم رغبة الرمادي في الدفع به".

وأضاف: "جون إدوارد أخطأ بإبعاد رموز نادي الزمالك واي نادي في العالم هناك رموز تكون ضد النادي ولكن مش كل رموز النادي ضد النادي".

وتابع: "كنت أتمنى خدمة النادي أكثر من ذلك وحزنت لرحيلي عن مدير الكرة بالزمالك وأرحب بالعمل في نادي الزمالك مع أي شخص لاني انتمي للنادي قلبا وقالبا ولست مع أشخاص أنا مع كيان نادي الزمالك".