ماذا قدم خوان ألفينا مع الزمالك أمام المصري البورسعيدي؟

كتب - محمد القرش:

فاز الزمالك على نظيره المصري البورسعيدي بثلاثية دون رد، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقدم البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا مباراة جيدة، حيث قدم تمريرة حاسمة للهدف الثاني للفارس الأبيض، والذي سجله عمر جابر

ماذا قدم خوان ألفينا أمام المصري؟

تقييم: 7.2/10

لعب: 80 دقيقة

أهداف: 0

التمريرات الحاسمة: 1

لمس الكرة: 31 مرة

التمريرات الصحيحة: 14/16 (88%)

التسديد على المرمى: 1

التسديد خارج المرمى: 2

الفوز بالالتحامات الأرضية: (5) 8

الفوز بالالتحامات الهوائية: (0) 1

وانضم الجناح صاحب الـ 22 عاما إلى الزمالك قادما من ألكسندريا الأوكراني، في صفقة بلغت قيمتها 1.80 مليون يورو.