مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

- -
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

إنبي

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

ماذا قدم خوان ألفينا مع الزمالك أمام المصري البورسعيدي؟

11:22 م السبت 13 سبتمبر 2025

لقطات من مباراة الزمالك والمصري (17) (1)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

فاز الزمالك على نظيره المصري البورسعيدي بثلاثية دون رد، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقدم البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا مباراة جيدة، حيث قدم تمريرة حاسمة للهدف الثاني للفارس الأبيض، والذي سجله عمر جابر

ماذا قدم خوان ألفينا أمام المصري؟

تقييم: 7.2/10

لعب: 80 دقيقة

أهداف: 0

التمريرات الحاسمة: 1

لمس الكرة: 31 مرة

التمريرات الصحيحة: 14/16 (88%)

التسديد على المرمى: 1

التسديد خارج المرمى: 2

الفوز بالالتحامات الأرضية: (5) 8

الفوز بالالتحامات الهوائية: (0) 1

وانضم الجناح صاحب الـ 22 عاما إلى الزمالك قادما من ألكسندريا الأوكراني، في صفقة بلغت قيمتها 1.80 مليون يورو.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ماذا قدم خوان ألفينا خوان ألفينا المصري الزمالك الزمالك والمصري ماتش الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد ساعات من انطلاقها.. إرجاء تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي لهذا السبب
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام