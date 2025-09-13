مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

3 0
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

0 0
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

1 0
22:00

فياريال

جميع المباريات

إعلان

حسم ملفات وتوفير استقرار.. كواليس الساعات الأخيرة في الأهلي قبل القرار الأخير للخطيب

09:53 م السبت 13 سبتمبر 2025

محمود الخطيب من مران الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي حضور فعاليات الجمعية العمومية الخاصة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل لإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن هناك مسئولين سابقين وأعضاء لجنة الحكماء ورموز الأهلي حرصوا على زيارة الخطيب في منزله بإحدي قري الساحل الشمالي، وأكدوا له على ضرورة حضور الجمعية العمومية لإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وقال المصدر إن هناك مسئول كبير سابق أكد للخطيب أن هناك ملفات يجب حسمها بالأهلي، على رأسها إقرار تعديلات اللائحة لأن هذا هو دستور النادي، وكذلك المدير الفني الجديد لفريق الكرة وتوفير الاستقرار قبل مباريات مهمة بالدوري.

وأضاف المصدر أن المسئول السابق أكد للخطيب أنهم سيتناقشون معه فيما بعد تلك المرحلة في أمر عدم ترشحه للإنتخابات وإن كان هذا أمر غير مقبول.

واختتم المصدر أن المسئول السابق أكد للخطيب ضرورة خوضه للإنتخابات علي أن يسافر بعدها لرحلة علاج، حتى لو استمرت شهرين أو ثلاثة ويدير النادي وقتها نائبه وباقي المجلس ولكن مع وجود الخطيب في منصبه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب رحيل الخطيب الخطيب الجمعة العمومية للأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك جديد من وزارة الصحة بشأن أزمة مرضى العيون بمستشفى 6 أكتوبر
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام