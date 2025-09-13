قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي حضور فعاليات الجمعية العمومية الخاصة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل لإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن هناك مسئولين سابقين وأعضاء لجنة الحكماء ورموز الأهلي حرصوا على زيارة الخطيب في منزله بإحدي قري الساحل الشمالي، وأكدوا له على ضرورة حضور الجمعية العمومية لإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وقال المصدر إن هناك مسئول كبير سابق أكد للخطيب أن هناك ملفات يجب حسمها بالأهلي، على رأسها إقرار تعديلات اللائحة لأن هذا هو دستور النادي، وكذلك المدير الفني الجديد لفريق الكرة وتوفير الاستقرار قبل مباريات مهمة بالدوري.

وأضاف المصدر أن المسئول السابق أكد للخطيب أنهم سيتناقشون معه فيما بعد تلك المرحلة في أمر عدم ترشحه للإنتخابات وإن كان هذا أمر غير مقبول.

واختتم المصدر أن المسئول السابق أكد للخطيب ضرورة خوضه للإنتخابات علي أن يسافر بعدها لرحلة علاج، حتى لو استمرت شهرين أو ثلاثة ويدير النادي وقتها نائبه وباقي المجلس ولكن مع وجود الخطيب في منصبه.