19 لاعبًا في قائمة منتخب مصر لليد استعدادًا لأمم أفريقيا برواندا

أعلن الإسباني روبيرتو جارسيا باسكوال، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة اليد للرجال، القائمة الرسمية التي ستخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في رواندا، حيث تضم 19 لاعبًا.

وجاءت اختيارات باسكوال بعد فترة متابعة وتجهيز دقيقة، في إطار سعي الجهاز الفني لتعزيز فرص المنتخب في المنافسة على اللقب القاري وتأمين بطاقة التأهل للبطولات العالمية المقبلة.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا:

حراسة المرمى: محمد علي – محمد عصام الطيار – عبد الرحمن حميد

الجناح الأيمن: أكرم يسري – محمد أوكا

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا – محمد مؤمن صفا

الظهير الأيمن: يحيى خالد – مهاب سعيد

الظهير الأيسر: علي زين – أحمد هشام دودو – نبيل شريف – هشام صلاح

الدائرة: إبراهيم المصري – أحمد عادل – ياسر سيف – محمد عبد العزيز جدو

صانع الألعاب: يحيى الدرع – سيف الدرع

ويستعد منتخب مصر لبدء مشواره في البطولة، وسط طموحات كبيرة لمواصلة الهيمنة القارية، بالاعتماد على مزيج من الخبرات والعناصر الشابة، تحت قيادة فنية إسبانية تسعى لترك بصمتها على أداء المنتخب.