التعادل يحسم مباراة غزل المحلة والمقاولون العرب في الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

حسم التعادل الإيجابي مباراة غزل المحلة والمقاولون العرب بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت الموافق 13 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة السادسة في الدوري المصري.

أهداف غزل المحلة والمقاولون العرب

افتتح أحمد شوشة التسجيل لغزل المحلة من ركلة جزاء في الدقيقة 61، قبل أن يتمكن المقاولون العرب من إدراك التعادل في الدقيقة +90 (90+7) عن طريق مصطفى جمال، من ركلة جزاء أيضًا، ليقتنص نقطة ثمينة في الوقت القاتل.

ترتيب غزل المحلة والمقاولون العرب في الدوري

وبهذا التعادل رفع غزل المحلة نقاطه إلى 8 نقاط ليحتل المركز السادس بجدول الترتيب، ورفع المقاولون العرب أيضا نقاطه إلى 3 نقاط ليحتل المركز التاسع عشر.