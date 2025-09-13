مباريات الأمس
الدوري المصري

الزمالك

3 0
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

0 0
22:00

تشيلسي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

4 3
19:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

شكوى رسمية من فاركو ضد الحكم حمادة القلاوي

08:27 م السبت 13 سبتمبر 2025

الحكم حمادة القلاوي

background

كتب - محمد القرش:

يجهز مسئولو نادي فاركو شكوى رسمية ضد الحكم حمادة القلاوي الذي أدار مباراته الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، والتي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب مسئولي فاركو خلال الشكوى بضرورة إبعاد الحكم حمادة القلاوي عن إدارة مبارياته المقبلة بسبب كثرة الأخطاء التي وقع فيها خلال كل المباريات التي أدارها للفريق البرتقالي.

ويرى نادي فاركو أن حمادة القلاوي تجاهل احتساب ركلة جزاء لمحمد فخري لاعب الفريق في مباراة أمس أمام الاتحاد ولم يعود لتقنية الفيديو رغم وضوح اللعبة، كما أنها ليست المرة الأولي التي يتعرض فيها فاركو للظلم بسبب القلاوي.

ويرى مسئولي فاركو أن حمادة القلاوي تجاهل احتساب ركلة جزاء لصالح لاعبه سيف تيري في مباراة المصري البورسعيدي الموسم الماضي.

فاركو الدوري المصري حمادة القلاوي الاتحاد السكندري فاركو والاتحاد السكندري
