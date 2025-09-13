كتب ـ نهى خورشيد:

أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، أن اختيار عناصر المنتخب الثاني للمشاركة في بطولة كأس العرب جاء بعد دراسة دقيقة.



وقال حسن في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الجمعة إن المنتخب الثاني خاض وديتين أمام تونس ضمن الاستعدادات للبطولة، فاز الفراعنة في اللقاء الأول بنتيجة 1-0، قبل أن يكرروا التفوق في المباراة الثانية بثلاثية نظيفة.

وأوضح أن بطولة كأس العرب تملك قيمة كبيرة سواء مادية أو معنوية، مشيراً إلى أن جوائزها المالية تصل إلى 36 مليون دولار، ويحصل البطل على 9 ملايين دولار.



وعن سبب الاعتماد على هذا التشكيل قال: "سمعت البعض يشير إلى لماذا لم يذهب منتخب صغير أو مجموعة من الناشئين بدلا من هذا المنتخب؟.. هل الجماهير ستتقبل الخسارة بفارق كبير؟.. هل ستتقبل الجماهير اللعب بمنتخب صغير أمام منتخبات كبيرة والتعرض لخسارة".

وتابع: "حاولنا جمع منتخب كبير من أجل الظهور بأداء محترم، واللعب باسم مصر كبير وشرف، ومنحنا الفرصة للعديد من اللاعبين والباب مفتوح للجميع لكن الأولويات للمنتخب الأول، ونسعى لتمثيل اسم مصر بشكل مشرف".

واختتم أحمد حسن حديثه قائلاً: "الكلام عن وجود مشاكل بين الكابتن حسام حسن وحلمي طولان كلام فارغ وفتنة، وليس هناك أي مشاكل بينهما".

