إعلان

تحذيرات سرية من الاستخبارات الأمريكية بشأن الانتقام الإيراني… ماذا يحدث؟

كتب : وكالات

02:44 م 12/03/2026

الاستخبارات الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، سلسلة من التحذيرات السرية للشركات والهيئات الحكومية الأمريكية، تحثّ فيها على توخي الحذر وتعزيز الأمن السيبراني لحماية الأهداف المحتملة لهجمات النظام الإيراني ردًا على الحرب مع طهران، وذلك وفقًا لمصادر الأمن القومي ومذكرات اطلعت عليها شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إنه استنادًا إلى معلومات استخباراتية متاحة للعموم، ذكرت "مذكرة الحوادث الحرجة" الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي أن "اثنين من كبار رجال الدين الإيرانيين أصدرا فتوى منفصلة باللغة الفارسية تدعو المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى الثأر لاغتيال خامنئي".

وجاء في النشرة أن "الفتاوى، والخطاب الحكومي الإيراني، والرسائل الإلكترونية من مؤيدي النظام التي تحرض على الانتقام من الولايات المتحدة، تزيد من خطر المتطرفين العنيفين الذين يدعمون النظام الإيراني"، كما أشارت النشرة إلى مرسوم صادر عن الحرس الثوري الإيراني، ينص على أن "العدو... لن ينعم بالأمان في أي مكان في العالم، حتى في دياره".

شن هجمات إلكترونية

وفي نشرة منفصلة صدرت مؤخراً إلى الشركات الخاصة، حذر مسؤولو الأمن الأمريكيون قائلين: "إن المزاعم والدعوات المستمرة لشن هجمات إلكترونية تستهدف الكيانات الأمريكية من قبل جماعات موالية لإيران قد تؤدي إلى زيادة النشاط الخبيث ضد قطاع الخدمات المالية"، مضيفين أن "القطاع المالي الأمريكي تاريخياً كان يُنظر إليه على أنه هدف ذو أولوية وفرصة سانحة للجهات الفاعلة الإلكترونية الموالية لإيران".

وبينما لم يُحدد أي تهديد معين أو موثوق، حذّرت وزارة الأمن الداخلي، في نشرة حديثة وُجّهت إلى أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، من تصاعد التهديدات عقب اغتيال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

رفع حالة التأهب

ولم يعلن المسؤولون الأمريكيون عن أي تهديدات موثوقة معروفة للبلاد، لكن مصدراً أمنياً مطلعاً على الوضع صرّح سابقاً لشبكة سي إن إن بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي رفع حالة التأهب في جميع أنحاء البلاد عقب شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية.

وكانت السلطات قلقة بشكل خاص بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية حول البنية التحتية للطاقة الأمريكية، وتحصين الأهداف الحكومية المحتملة ضد التهديدات الإلكترونية من جهات إيرانية متطورة، وتأمين الحدود.

ويُرسل مسؤولو الاستخبارات الأمريكية بانتظام نشرات إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد، يتبادلون فيها المعلومات حول التهديدات المحتملة وأفضل الممارسات لحماية الجمهور. وفقا لما نشرته الشبكة الأمريكية في تقريرها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا مقتل خامنئي مجتبى خامنئي هجمات على الخليج وقف الحرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لرفع كمرات المونوريل.. غلق كلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان على مراحل
أخبار مصر

لرفع كمرات المونوريل.. غلق كلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان على مراحل
خناق مضيق هرمز يُثير قلق أمريكا.. هل تُعرقل أسعار النفط خطط ترامب العسكرية؟
شئون عربية و دولية

خناق مضيق هرمز يُثير قلق أمريكا.. هل تُعرقل أسعار النفط خطط ترامب العسكرية؟
محمد صبحي يتصدر تريند "إكس" " في رمضان 2026 لهذا السبب
دراما و تليفزيون

محمد صبحي يتصدر تريند "إكس" " في رمضان 2026 لهذا السبب
دينا الشربيني تشيد بـ ريهام عبدالغفور في "حكاية نرجس": إيه ده يا شيخة
دراما و تليفزيون

دينا الشربيني تشيد بـ ريهام عبدالغفور في "حكاية نرجس": إيه ده يا شيخة
نرمين محسن تتصدر تريند "جوجل".. وتكشف تفاصيل سفر والدتها للعلاج من السرطان
دراما و تليفزيون

نرمين محسن تتصدر تريند "جوجل".. وتكشف تفاصيل سفر والدتها للعلاج من السرطان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وزير التموين: 2 جنيه حدًا أقصى لسعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا
من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا