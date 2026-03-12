أصدرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، سلسلة من التحذيرات السرية للشركات والهيئات الحكومية الأمريكية، تحثّ فيها على توخي الحذر وتعزيز الأمن السيبراني لحماية الأهداف المحتملة لهجمات النظام الإيراني ردًا على الحرب مع طهران، وذلك وفقًا لمصادر الأمن القومي ومذكرات اطلعت عليها شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إنه استنادًا إلى معلومات استخباراتية متاحة للعموم، ذكرت "مذكرة الحوادث الحرجة" الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي أن "اثنين من كبار رجال الدين الإيرانيين أصدرا فتوى منفصلة باللغة الفارسية تدعو المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى الثأر لاغتيال خامنئي".

وجاء في النشرة أن "الفتاوى، والخطاب الحكومي الإيراني، والرسائل الإلكترونية من مؤيدي النظام التي تحرض على الانتقام من الولايات المتحدة، تزيد من خطر المتطرفين العنيفين الذين يدعمون النظام الإيراني"، كما أشارت النشرة إلى مرسوم صادر عن الحرس الثوري الإيراني، ينص على أن "العدو... لن ينعم بالأمان في أي مكان في العالم، حتى في دياره".

شن هجمات إلكترونية

وفي نشرة منفصلة صدرت مؤخراً إلى الشركات الخاصة، حذر مسؤولو الأمن الأمريكيون قائلين: "إن المزاعم والدعوات المستمرة لشن هجمات إلكترونية تستهدف الكيانات الأمريكية من قبل جماعات موالية لإيران قد تؤدي إلى زيادة النشاط الخبيث ضد قطاع الخدمات المالية"، مضيفين أن "القطاع المالي الأمريكي تاريخياً كان يُنظر إليه على أنه هدف ذو أولوية وفرصة سانحة للجهات الفاعلة الإلكترونية الموالية لإيران".

وبينما لم يُحدد أي تهديد معين أو موثوق، حذّرت وزارة الأمن الداخلي، في نشرة حديثة وُجّهت إلى أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، من تصاعد التهديدات عقب اغتيال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

رفع حالة التأهب

ولم يعلن المسؤولون الأمريكيون عن أي تهديدات موثوقة معروفة للبلاد، لكن مصدراً أمنياً مطلعاً على الوضع صرّح سابقاً لشبكة سي إن إن بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي رفع حالة التأهب في جميع أنحاء البلاد عقب شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية.

وكانت السلطات قلقة بشكل خاص بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية حول البنية التحتية للطاقة الأمريكية، وتحصين الأهداف الحكومية المحتملة ضد التهديدات الإلكترونية من جهات إيرانية متطورة، وتأمين الحدود.

ويُرسل مسؤولو الاستخبارات الأمريكية بانتظام نشرات إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد، يتبادلون فيها المعلومات حول التهديدات المحتملة وأفضل الممارسات لحماية الجمهور. وفقا لما نشرته الشبكة الأمريكية في تقريرها.