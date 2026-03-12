إعلان

الداخلية عن واقعة تغيب "فتاة ساحل سليم": تركت المنزل بمحض إرادتها

كتب : علاء عمران

04:32 م 12/03/2026

متهم

كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أسرة من تغيب فتاة عقب خروجها من المنزل بأسيوط وتقاعس الأجهزة الأمنية عن العثور عليها.

تلقى قسم شرطة ساحل سليم بأسيوط، بلاغًا من مزارع مقيم بدائرة المركز، بتغيب نجلته 22 عامًا، عقب خروجها من المنزل لوجود خلافات عائلية بينهما، وسابقة تغيبها عن المنزل ولم يتهم أحد بالتسبب فى غيابها.

عقب تقنين الإجراءات، حددت القوات، مكان تواجد المتغيبة المذكورة بمحافظة الشرقية، و بسؤالها أقرت بقيامها بترك المنزل بمحض إرادتها لذات الأسباب ونفت تعرضها للإيذاء، وتم تسليمها لأهليتها عقب أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

