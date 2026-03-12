أصدر المرشد الأعلى الجديد في إيران، مجتبى خامنئي، أول بيان استراتيجي له منذ توليه منصبه، اليوم الخميس، أكد فيه إفشال كافة مساعي تقسيم البلاد، مشددا على أن "مضيق هرمز يجب أن يظل مغلقا".

وأوضح خامنئي، أن وجود القواعد الأجنبية في المنطقة ليس لحمايتها، بل إن "قواعد العدو في المنطقة هدفها السيطرة على بلدانها".

الثأر لشهداء "مدرسة ميناب"

في لهجة تصعيدية واضحة، تضمن البيان الذي وصفه الإعلام الرسمي الإيراني بـ "الرسالة ذات الطابع الاستراتيجي"، وعيدا مباشرا بالانتقام، حيث قال المرشد الجديد: "لن نتردد في الثأر لدماء الشهداء، وخاصة شهداء مدرسة ميناب".

وشدد مجتبى على ضرورة الحضور الشعبي المؤثر في الساحة، ووصف المشاركة في مسيرات "يوم القدس" بأنها "الحضور الكاسر للعدو" الذي يجب أن يكون محل اهتمام الجميع.

7 محاور لرسم ملامح المرحلة

حدد البيان الاستراتيجي سبعة محاور رئيسية لرؤية المرشد الجديد، شملت: "دور القائد الشهيد للثورة الإسلامية، ومسؤوليات الشعب، ومهام القوات المسلحة، ومسؤوليات الأجهزة التنفيذية، بالإضافة إلى دور جبهة المقاومة، وموقف دول المنطقة، وآليات مواجهة التحديات".

"هرمز" ورقة ضغط ودعوة لطرد الأمريكيين

جاء في ختام البيان تأكيد صريح على ضرورة استخدام طهران لـ "مضيق هرمز" كورقة ضغط قوية في صراع الشرق الأوسط الحالي. كما وجّه مجتبى دعوة مباشرة لدول المنطقة، طالبهم فيها بـ "إغلاق القواعد الأمريكية بأسرع وقت ممكن"، معتبرا ذلك السبيل الوحيد لاستعادة سيادة واستقرار الإقليم.

تأتي تصريحات مجتبى خامنئي وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلمه مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.