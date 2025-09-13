تشكيل الزمالك المتوقع ضد المصري في الدوري المصري

كتب - محمد الميموني:

استقر المدير الفني البلجيكي لفريق الزمالك، يانيك فيريرا، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة المصري البورسعيدي.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويواجه الزمالك نظيره المصري اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري.

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً على ستاد "برج العرب"

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – صلاح مصدق – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – أحمد شريف.

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري

ويتصدر فريق المصري جدول ترتيب الدوري قبل انطلاق المباراة برصيد 11 نقطة متفوقاً على الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

