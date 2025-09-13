مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
19:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
17:15

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

سخرية واعتذار.. موقف محرج لمحترف الزمالك

10:36 ص السبت 13 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    تقديم بارون أوشينج (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    بارون أوشينج (11)
  • عرض 10 صورة
    بارون أوشينج (13)
  • عرض 10 صورة
    بارون أوشينج (12)
  • عرض 10 صورة
    بارون أوشينج (9)
  • عرض 10 صورة
    بارون أوشينج (7)
  • عرض 10 صورة
    بارون أوشينج (5)
  • عرض 10 صورة
    بارون أوشينج (8)
  • عرض 10 صورة
    موقف محرج لمحترف الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تعرض الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج، المنضم حديثًا إلى صفوف الزمالك في صفقة انتقال حر، لموقف محرج عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأعاد بارون أوشينج نشر "ستوري" من أحد المتابعين، تضمّن انتقادًا لعمر جابر قائد الزمالك، وجاء فيه: "أخيرًا مش هانشوف عمر تاني". لكن اللاعب لم يكن يعلم بمحتوى النص لكونه مكتوبًا باللغة العربية.

اعتذار محترف الزمالك بسبب منشور عمر جابرموقف محرج لمحترف الزمالك

وسرعان ما حذف أوشينج المنشور، قبل أن يكتب توضيحًا قال فيه: "أحبائي، بارون متواجد في الزمالك ليتعلم من عمر جابر، وسيتعاونان معًا ويقاتلان من أجل هذا النادي العظيم. شكرًا لكم".

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. الأهلي يرفض رحيل الخطيب.. والزمالك يطبق اللائحة على محترف الفريق

ناد إنجليزي يضم لاعب "مسجون" لقائمته.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بارون أوشينج الزمالك موقف محرج لمحترف الزمالك موقف محرج لبارون أوشينج عمر جابر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين
قرار عاجل بإزالة 11 طابقًا مخالفًا بعقار المندرة المائل بالإسكندرية -صور
وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام