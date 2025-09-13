سخرية واعتذار.. موقف محرج لمحترف الزمالك

كتبت-هند عواد:

تعرض الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج، المنضم حديثًا إلى صفوف الزمالك في صفقة انتقال حر، لموقف محرج عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأعاد بارون أوشينج نشر "ستوري" من أحد المتابعين، تضمّن انتقادًا لعمر جابر قائد الزمالك، وجاء فيه: "أخيرًا مش هانشوف عمر تاني". لكن اللاعب لم يكن يعلم بمحتوى النص لكونه مكتوبًا باللغة العربية.

وسرعان ما حذف أوشينج المنشور، قبل أن يكتب توضيحًا قال فيه: "أحبائي، بارون متواجد في الزمالك ليتعلم من عمر جابر، وسيتعاونان معًا ويقاتلان من أجل هذا النادي العظيم. شكرًا لكم".

