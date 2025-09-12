"يعشق الذهب".. بطولات محمود الخطيب مع الأهلي كلاعب ورئيس للنادي

كتب - يوسف محمد:

فاجأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الجماهير خلال الساعات الماضية، بإعلان رحيله عن القلعة الحمراء وعدم الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المقبلة.

وكان محمود الخطيب أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، رحيله رسميا عن رئاسة النادي الأهلي وعدم ترشحه لانتخابات النادي خلال الفترة المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ونجح محمود الخطيب خلال السنوات الماضية، في تسجيل اسمه كأحد أفضل رؤساء الأندية في تاريخ المارد الأحمر، ليواصل حصد الإنجازات مع النادي في كرة القدم وهو رئيسا للنادي، مثلما حقق مسيرة المميزة مع النادي كلاعب أيضًا.

بطولات محمود الخطيب كلاعب مع الأهلي

وليس هناك شك على أن محمود الخطيب "بيبو"، يعد أحد أعظم لاعبي النادي الأهلي والكرة المصرية عبر التاريخ، بل أن الكثير من الجماهير تعتبره الأفضل في تاريخ المارد الأحمر.

وقدم محمود الخطيب مسيرة رائعة مع النادي الأهلي، خلال مشواره كلاعب، حيث تمكن خلالها من حيث تمكن محمود الخطيب من إحراز 157 هدفاً رفقة المارد الأحمر، خلال مشواره مع الفريق في مختلف البطولات، ليصبح الهداف التاريخي للنادي.

وحقق مع الفريق خلال مسيرته كلاعب 20 بطولة مختلفة، بواقع التتويج ب 10 ألقاب لبطولة الدوري المصري، و5 ألقاب لبطولة كأس مصر، بالإضافة إلى 5 بطولات أفريقية بطولتين أفريقيا أبطال الدوري، وثلاثة بطولات كأس الكؤوس الأفريقية.

بطولات محمود الخطيب خلال توليه رئاسة للأهلي

وبدأ الخطيب مشواره مع الأهلي في منصب رئيس النادي من عام 2017، ليستمر حتى الآن 8 سنوات، نجح خلالها في حصد الكثير من الألقاب مع الفريق، حيث قاد المارد الأحمر في تلك الفترة للتتويج 22 لقباً.

وقاد الخطيب المارد الأحمر، للتتويج بـ 6 ألقاب لبطولة الدوري المصري، مثلهم لبطولة السوبر المصري، 4 ألقاب لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لقبين للسوبر الأفريقي ولقب وحيد لبطولة القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

