عضو مجلس إدارة الزمالك ينتقد الخطيب على قراره بعدم الترشح لرئاسة الأهلي

08:42 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
    أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزماك
    أحمد سليمان
    أحمد سليمان
    رئيس نادي النصر الليبي مع أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك
    استقبال أحمد سليمان في ليبيا
    أحمد سليمان
    أحمد سليمان
    أحمد سليمان وزيزو
    أحمد سليمان
    عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد سليمان
انتقد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قرار محمود الخطيب بعدم الترشح لرئاسة النادي الأهلي لفترة مقبلة.

وقال سليمان، في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على قناة أم بي سي مصر، إن الخطيب كان عليه إعلان قراره بعدم استكمال مسيرته في رئاسة النادي الأهلي بعد انتهاء الجمعية العمومية المقرر لها يوم 19 سبتمبر.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنويه إلى أن القرار كان لا يجب أن يتم في منتصف الموسم أو وقت صعب، مضيفًا: "النادي الأهلي لديه تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة".

وأتم سليمان تصريحاته بالتشديد على أن النادي الأهلي نادِ كبير وأن الخطيب كان عليه إعلان الأمر في توقيت آخر.

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة رحيله رسمياً عن رئاسة القلعة الحمراء، موكداً عدم خوضه الانتخابات خلال الفترة المقبلة، للاطلاع على رسالته كاملة .. اضغط هنا

