رغم اعتذاره.. الخطيب يشرف على هذا العمل للمرة الأخيرة

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر مُطلع "لمصراوي" أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اعتذر عن عدم القيام بإدارة أي أعمال في النادي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الخطيب أخبر أعضاء مجلس إدارة المارد الأحمر، بعدم المشاركة في أي أعمال أخرى لحين الانتخابات المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أنه على رغم من اعتذار الخطيب، إلا إنه سيشرف بنفسه على اختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

وكان الأهلي أعلن تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة، وعماد النحاس قائما بأعمال المدير الفني خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

