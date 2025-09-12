مباريات الأمس
بقميص برشلونة.. شيكابالا يعود للملاعب مع نجوم الفن

11:28 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025
background

كتبت-هند عواد:

يستمتع محمود شيكابالا، قائد الزمالك السابق، بوقته بعد الاعتزال من خلال لعب كرة القدم "الخماسي" رفقة نجوم الفن.

ونشر شيكابالا صورته مع الفنان مصطفى غريب من أحد الملاعب، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب: "رمضان 2026".

وظهر شيكابالا بالقميص نفسه الذي كان يرتديه نادي برشلونة، برفقة الفنان حازم إيهاب، الذي نشر صورتهما معًا وعلّق: "الأسطورة".

وكان محمود شيكابالا قد أعلن اعتزاله كرة القدم يوم 4 يوليو الماضي، خلال استضافته في برنامج "الكورة مع فايق" على قناة "إم بي سي مصر 2".

شيكابالا الزمالك شيكابالا مع حازم إيهاب شيكابالا مع مصطفى غريب
