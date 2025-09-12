هل تسببت تصريحات حسام غالي في قرار محمود الخطيب المفاجيء؟

كتب - مصطفى الجريتلي:

أثارت تصريحات حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن رغبته في الترشح لرئاسة مجلس إدارة القلعة الحمراء يومًا ما حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

غالي قال في تصريحات خلال حلوله ضيفًا ببودكاست "G.Talks" مساء الأربعاء: "أنا عندي الرغبة أبقى رئيس الأهلي في يوم من الأيام، ولكن ده طبعا يتطلب شروط ولكن البعض يحاول تشويه صورتي لأن الجمهور شايف إني ممكن أبقى رئيس النادي الأهلي، أو يخلوا الانطباع اللي متاخد عني غلط".

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي:"حاليًا مش قادر أمسك سيف ودرع وأدخل المعركة دي بعد ما شوفت وحاشة الموضوع وضخامة الموقف وتكالب بني آدمين كتير وصراعات كبيرة أوي إن هي تبقى في الحتة دي وعندها تطلعات أو عندها غرض تدي للشخص اللي الجمهور شايف أنه ممكن يبقى رئيس النادي ويحقق طموحاتهم، تديله بالكتف أو بخنجر".

وأتم نجم فريق الأهلي لكرة القدم السابق تصريحاته بقوله:"إذا توليت رئاسة النادي الأهلي يومًا ما، أول قرار سأتخذه هو اختيار من يمتلكون شخصية الأهلي الحقيقية؛ ولديهم روح الانتماء، إنكار الذات، الطموح، والرغبة في العمل الجماعي".

وهي مادفعت أسامة حسني، نجم الأهلي السابق وزوج ابنة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لاستنكار تصريحات غالي ورده عبر قناة أم بي سي مصر 2 مساء أمس الخميس بقوله:"أنا مش مع حسام غالي في توقيت الكلام دلوقتي خاصة أن الأهلي عنده مباريات مهمة جدا وحاسمة وكمان إحنا أول أربع جولات النتائج مكنتش كويسة".

وأتم حسني تصريحاته بقوله:"موضوع الترشح للرئاسة مش بالكلام .. اللي شوفته من كابتن محمود الخطيب خلال دورتين شغل كبير جدا وواخد الموضوع على عاتقه وواخد مصلحة الأهلي قبل أي حاجه وبتيجي على صحته وأسرته وغيرها، الانتخابات في الأهلي مش حكر على حد طالما عضو في النادي .. لكن لازم تبص على مصلحة الفريق في توقيت التصريحات".

وتزامن ذلك مع قرار محمود الخطيب المفاجيء خلال اجتماع مجلس الإدارة في وقت لاحق من مساء يوم أمس برغبته في عدم الترشح لرئاسة مجلس إدارة النادي ما ربطه البعض بكونه له علاقة بما أطلقه حسام غالي من تصريحات.

محمود الخطيب أخطر أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، بحسب تصريحات مصدر مطلع على الجلسة لمصراوي، مساء يوم أمس بسبب عدم ترشحه لرئاسة المجلس بالدورة المقبلة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

