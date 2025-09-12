الزمالك يُعلن انتهاء إنشاء ملعب الكروكيه

أعلن نادي الزمالك الانتهاء من إنشاء ملعب الكروكيه داخل مقر النادي، ليكون إضافة مميزة تعكس اهتمام الإدارة بدعم مختلف الألعاب والأنشطة.

وأشار نادي الزمالك عبر بيان رسمي، إلى أن أعمال تركيب الإنترلوك بالمساحات المحيطة بالملعب مازالت تتواصل حيث تم الانتهاء من نحو 90% من التنفيذ، وسط التزام كامل بأعلى معايير الجودة والدقة لإضفاء مظهر حضاري يليق بمكانة النادي العريق.

وأوضح نادي الزمالك أن إنشاء الملعب يأتي ضمن الخطة الشاملة للنهوض بالبنية التحتية وتطوير الملاعب بما يواكب الطفرة التي يشهدها النادي، في ظل إشادة واسعة بجهود مجلس الإدارة الذي يحرص على تلبية تطلعات الأعضاء والارتقاء بالمنشآت الرياضية.

وأتم النادي البيان بالتنويه إلى أن الملعب يأتي في إطار حرص الزمالك برئاسة حسين لبيب، على تدعيم منشآته الرياضية وتقديم أفضل الخدمات لأعضائه.

