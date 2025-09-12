مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:45

لوريان

جميع المباريات

الزمالك يُعلن انتهاء إنشاء ملعب الكروكيه

03:35 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025
أعلن نادي الزمالك الانتهاء من إنشاء ملعب الكروكيه داخل مقر النادي، ليكون إضافة مميزة تعكس اهتمام الإدارة بدعم مختلف الألعاب والأنشطة.

وأشار نادي الزمالك عبر بيان رسمي، إلى أن أعمال تركيب الإنترلوك بالمساحات المحيطة بالملعب مازالت تتواصل حيث تم الانتهاء من نحو 90% من التنفيذ، وسط التزام كامل بأعلى معايير الجودة والدقة لإضفاء مظهر حضاري يليق بمكانة النادي العريق.

وأوضح نادي الزمالك أن إنشاء الملعب يأتي ضمن الخطة الشاملة للنهوض بالبنية التحتية وتطوير الملاعب بما يواكب الطفرة التي يشهدها النادي، في ظل إشادة واسعة بجهود مجلس الإدارة الذي يحرص على تلبية تطلعات الأعضاء والارتقاء بالمنشآت الرياضية.

وأتم النادي البيان بالتنويه إلى أن الملعب يأتي في إطار حرص الزمالك برئاسة حسين لبيب، على تدعيم منشآته الرياضية وتقديم أفضل الخدمات لأعضائه.

