بعد ختام مباريات الخميس.. جدول ترتيب دوري المحترفين المصري

كتب- محمد عبد السلام:

انطلق أمس الخميس، منافسات الجولة الرابعة من منافسات دوري القسم الثاني "المحترفين"،وذلك باقامة 6 مباريات مشتعلة.

ومن أبرز نتائج مباريات الخميس، فوز فريق الترسانة على نظيره الداخلية، وفوز فريق المنصورة على نظيره مسار بثنائية دون رد.

جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية

1- أبوقير للأسمدة - 10 نقاط

2- الإنتاج الحربي - 9 نقاط

3- القناة - 8 نقاط

4- بترول أسيوط - 8 نقاط

5- بروكسي - 7 نقاط

6- لافينيا - 6 نقاط

7- الداخلية - 6 نقاط

8- المنصورة - 6 نقاط

9- الترسانة - 5 نقاط

10- أسوان - 4 نقاط

11- طنطا - 4 نقاط

12- مسار - 4 نقاط

13- راية الرياضي - 4 نقاط

14- ديروط - 3 نقاط

15- المصرية للاتصالات - نقطتين

16- مالية كفر الزيات - نقطتين

17- السكة الحديد - نقطة واحدة

18- بلدية المحلية - نقطة واحدة