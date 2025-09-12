بعد ختام مباريات الخميس.. جدول ترتيب دوري المحترفين المصري
كتب- محمد عبد السلام:
انطلق أمس الخميس، منافسات الجولة الرابعة من منافسات دوري القسم الثاني "المحترفين"،وذلك باقامة 6 مباريات مشتعلة.
ومن أبرز نتائج مباريات الخميس، فوز فريق الترسانة على نظيره الداخلية، وفوز فريق المنصورة على نظيره مسار بثنائية دون رد.
جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية
1- أبوقير للأسمدة - 10 نقاط
2- الإنتاج الحربي - 9 نقاط
3- القناة - 8 نقاط
4- بترول أسيوط - 8 نقاط
5- بروكسي - 7 نقاط
6- لافينيا - 6 نقاط
7- الداخلية - 6 نقاط
8- المنصورة - 6 نقاط
9- الترسانة - 5 نقاط
10- أسوان - 4 نقاط
11- طنطا - 4 نقاط
12- مسار - 4 نقاط
13- راية الرياضي - 4 نقاط
14- ديروط - 3 نقاط
15- المصرية للاتصالات - نقطتين
16- مالية كفر الزيات - نقطتين
17- السكة الحديد - نقطة واحدة
18- بلدية المحلية - نقطة واحدة
