أخطر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء خلال اجتماع عُقد مساء يوم أمس الخميس بعزمه عدم الترشح بالانتخابات المقبلة للنادي الأهلي.

وأشار مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت، إلى أن سبب رغبة محمود الخطيب في عدم الترشح لرئاسة النادي الأهلي ظروف صحية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وسبق وأوضح الإعلامي أحمد شوبير، خلال تقديمه حلقة برنامج "حارس الأهلي" على قناة ناديه، أن محمود الخطيب يعاني منذ فترة من آلام في الظهر والقدم بجانب مشكلة في الشعيرات الدموية بالمخ وجاءت نتائج الفحوصات الطبية مطمئنة.

وأتم شوبير حديثه بخصوص المرض الذي يعاني منه محمود الخطيب بالإشارة إلى أنه سبق وخضع لعلاج بخصوص الشعيرات الدمومية بالمخ ولكن الآلام عاودته مجددًا لذا حصل على فترة راحة للخضوع لمزيد من الفحوصات الطبية في فبراير الماضي.

موعد انتخابات النادي الأهلي

ولم يتم الإعلان بشكل نهائي عن موعد إقامة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي ولكن من المتوقع أن تقام خلال شهر نوفمبر المقبل 2025.

رئاسة محمود الخطيب للأهلي

محمود الخطيب سبق وفاز برئاسة مجلس إدارة النادي في ديسمبر 2017 على حساب محمود طاهر.

متى اعتزل محمود الخطيب ؟

الخطيب كان قد اعتزل كرة القدم بشكل نهائي في عام 1987 بعد مشوار دام 16 عامًا مع النادي الأهلي فيما أُقيمت مباراة الاعتزال ي 1 ديسمبر 1988.

اقرأ أيضًا:

"بديل مؤقت وجلسة طارئة".. مصراوي يكشف تفاصيل قرار الخطيب بعد الترشح لانتخابات الأهلي

"تلقى مكالمات من خارج المجلس".. تطور مفاجيء في قرار الخطيب بعدم خوض انتخابات الأهلي