مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:45

لوريان

جميع المباريات

إعلان

بميزانية غير مسبوقة.. الأهلي يعتمد ميزانية العام المالي

01:21 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025

محمود الخطيب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي عقد مساء الخميس، الميزانية الخاصة بالعام المالي الحالي، والتي حققت طفرة كبيرة للغاية.

وبلغ إجمالي الميزانية 8,488,000,000 مليار جنيه، فيما حققت كرة القدم فائضًا ماليًا قدره 45 مليون جنيه، وهو ما يعكس قوة الأداء المالي للنادي هذا العام

وكانت الساعات الماضية قد شهدت حالة من الجدل، بعد إعلان محمود الخطيب اعتذاره عن الترشّح مجدداً لمنصب رئيس مجلس الإدارة وذلك لأسباب شخصية حسبما كشف مصدر لمصراوي.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة ترشح عدد من الأسماء لكرسي رئيس النادي الأهلي، يأتي في مقدمتها محمود طاهر وياسين منصور.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب الأهلي ميزانية الأهلي الخطيب أخبار الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب
ضياء رشوان: الوساطة المصرية في الاتفاق بين إيران والوكالة أفسدت مخطط نتنياهو لإشعال المنطقة