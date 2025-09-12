بميزانية غير مسبوقة.. الأهلي يعتمد ميزانية العام المالي

اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي عقد مساء الخميس، الميزانية الخاصة بالعام المالي الحالي، والتي حققت طفرة كبيرة للغاية.

وبلغ إجمالي الميزانية 8,488,000,000 مليار جنيه، فيما حققت كرة القدم فائضًا ماليًا قدره 45 مليون جنيه، وهو ما يعكس قوة الأداء المالي للنادي هذا العام

وكانت الساعات الماضية قد شهدت حالة من الجدل، بعد إعلان محمود الخطيب اعتذاره عن الترشّح مجدداً لمنصب رئيس مجلس الإدارة وذلك لأسباب شخصية حسبما كشف مصدر لمصراوي.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة ترشح عدد من الأسماء لكرسي رئيس النادي الأهلي، يأتي في مقدمتها محمود طاهر وياسين منصور.