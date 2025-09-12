هل يعود بعد الاعتذار؟.. فيريرا يحدد موقف الجزيري من مواجهة المصري

يحدد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، موقف التونسي سيف الجزيري، من التواجد في قائمة مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، بعد غدا السبت، على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

الجزيري يعتذر للمدير الفني البرتغالي

وانتظم التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق خلال مران الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري.

وقدم اللاعب اعتذارًا رسميًا للجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا ولزملائه عما بدر منه خلال الفترة الماضية، وتعهد على بذل أقصى ما لديه من أجل الدفاع عن نادي الزمالك.

وعقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعب في حضور عبد الناصر مدير الكرة بالنادي وأظهر اللاعب التزامًا كبيرًا بالعقوبة التي فُرضت عليه، مما جعل المدير الفني يُقرر إعادته من جديد للتدريبات الجماعية اليوم بعد وصوله إلى المعدلات البدنية المطلوبة.

موقف الجزيري من مواجهة المصري

ووفقا لمصدر مطلع داخل الفريق، أكد أن فيريرا لم يحدد حتى الآن موقف التونسي سيف الجزيري من التواجد في قائمة الفريق خلال مواجهة المصري بعد عودته للتدريبات الجماعية.

وأوضح المصدر، أن موقف الجزيري سوف يتحدد وفقا للمران الختامي غدا الجمعة، ومدى جاهزيته من الناحية الفنية والبدنية، ولكنه قريب للغاية من التواجد في المباريات.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني في المسابقة برصيد 10 نقاط، بعد خوض 5 مباريات، حيث حقق الفوز في 3 وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

وتلقى الزمالك الهزيمة في الجولة الماضية على يد وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، بينما حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على نظيره كهرباء الإسماعيلية بنتيجة كبيرة 4\0.