أزمة مالية تهدد الفريق.. اجتماع طارئ لمجلس إدارة نادي الزمالك

كتب- محمد خيري:

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعا اليوم لمناقشة بعض الملفات التي تخص النادي وفريق الكرة.

ووفقا لمصدر مطلع، أن على رأس هذه الملفات، أزمة أرض أكتوبر، التي تم سحبها من قبل وزارة الإسكان، ومناقشة أخر التطورات، والحلول التي وصلها لها المفوضين مع الوزارة.

وأوضح المصدر، أن هناك العديد من الأزمات أيضا سوف يناقشها المجلس، على مستوى فريق الكرة، وأهمها الأزمة المالية الشديدة التي يعاني منها الفريق حاليا، وتسببت في تأخر صرف المستحقات.

وأضاف المصدر، أن مجلس الإدارة، يسعى لإيجاد حلول لفك الأزمة المالية التي يعاني منها النادي حاليا، وتتسبب في مشاكل على مستوى سداد الديون الخارجية أيضا.

واختتم المصدر، أن المجلس يسعى بكل الطرق لصرف مستحقات اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة المصري المقبلة، من أجل تدعيم استقرار الفريق للاستمرار في المنافسة على جميع البطولات.