كتب- محمد خيري:

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "سيف الدين الجزيري، زي قلت لكم امبارح، كان من المفترض أن يتمرن، وبالفعل اتمرن وقدم اعتذارًا رسميًا للجهاز الفني بقيادة فيريرا وزملائه، وقال إنه هيكون كويس الفتره الجاية".

وأكمل: "سيف الجزيري أظهر التزامه بالعقوبة اللي فُرضت عليه، وقال الرجل إنه يرجع للتدريبات الجماعية، وبعد أن يصل للمعدلات البدنية المطلوبة، هيشارك في المباريات حسب الرؤية الفنية".

وتابع: "هنا أقول في أذن يانيك فيريرا، مدرب نادي الزمالك، لم يكن من المستحب أن تخرج على الملأ وتقول إنه مش هيكون موجودً معاك".

وأوضح: "كان ممكن تقول إن في خلافًات في وجهات النظر، لكن في النهاية القرار للإدارة الفنية.. أحيانًا تضطر للتراجع، وده طبيعي لأنه لاعب محترف عندك".

واختتم تصريحاته: "وجهة نظري الشخصية أنه المهاجم الأول للزمالك، هو الأخطر واللي بيسجل أهدافًا وبيروح للمنتخب وهو لاعب مهم ومؤثر.. لكن في النهاية، انتهت القصة".

اقرأ أيضا:

من "لن تشاهدونه" لـ"قبول الاعتذار".. تسلسل أزمة سيف الجزيري مع الزمالك