قمة الجولة السادسة.. موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري

02:06 م الخميس 11 سبتمبر 2025

مباراة الزمالك والمصري ارشيفية

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة المصري البورسعيدي، في مباراة قمة الجولة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصري

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، بعد غد السبت، في الثامنة مساء، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

النادي المصري البورسعيدي يحتل صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 11 نقطة، بعد خوض 5 مباريات، حيث حقق الفوز في 3 لقاءات، وتعادل في مباراتين.

وفي المقابل، يحتل نادي الزمالك المركز الثاني في المسابقة برصيد 10 نقاط، بعد خوض 5 مباريات، حيث حقق الفوز في 3 وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

وتلقى الزمالك الهزيمة في الجولة الماضية على يد وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، بينما حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على نظيره كهرباء الإسماعيلية بنتيجة كبيرة 4\0.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الزمالك والمصري نادي الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز
