كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن نادي بيراميدز واجه تحديات كبيرة منذ ظهوره في الكرة المصرية، خاصة في ظل المنافسة مع الأندية التاريخية والجماهيرية وعلى رأسها الأهلي والزمالك.

وقال ميدو عبر برنامجه "أوضة اللبس" على قناة النهار، : “البعض تعمد في البداية إبعاد بيراميدز معنويًا عن المنافسة، لكن الحقيقة أن وصول الفريق ليصبح منافسًا شرسًا على البطولات المحلية والقارية تطلب مجهودًا ضخمًا”.

وأكمل: “في عام 2019، اتخذ المستشار تركي آل الشيخ قرار بيع النادي، ليتولى ملكيته الأستاذ سالم الشامسي رجل الأعمال الإماراتي، وهنا يجب أن نؤكد أننا نعتز كثيرًا بأشقائنا الإماراتيين".

وأضاف: "الشامسي امتلك شجاعة كبيرة جدًا حين قرر شراء النادي رغم علمه بأن بيراميدز سيمر بظروف صعبة وسط رفض بعض الجبهات لوجوده في الكرة المصرية”.

وأوضح ميدو أن بعض الأصوات آنذاك حاولت تصوير بيراميدز باعتباره مجرد استثمار أجنبي، وأن المستثمرين الأجانب لا مكان لهم في الكرة المصرية، مشددًا على أن هذا الطرح كان متناقضًا.