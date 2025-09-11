مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

الترسانة

- -
20:30

الداخلية

الدوري الإماراتي

خورفكان

- -
19:15

الشــارقة

الدوري الإماراتي

شباب الأهلي

- -
19:15

بني ياس

جميع المباريات

إعلان

"لا مكان لهم في الكرة المصرية".. ميدو يكشف ما حدث لبيراميدز بعد قرار تركي آل الشيخ

10:59 ص الخميس 11 سبتمبر 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    لاعبو فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 11 صورة
    فريق بيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن نادي بيراميدز واجه تحديات كبيرة منذ ظهوره في الكرة المصرية، خاصة في ظل المنافسة مع الأندية التاريخية والجماهيرية وعلى رأسها الأهلي والزمالك.

وقال ميدو عبر برنامجه "أوضة اللبس" على قناة النهار، : “البعض تعمد في البداية إبعاد بيراميدز معنويًا عن المنافسة، لكن الحقيقة أن وصول الفريق ليصبح منافسًا شرسًا على البطولات المحلية والقارية تطلب مجهودًا ضخمًا”.

وأكمل: “في عام 2019، اتخذ المستشار تركي آل الشيخ قرار بيع النادي، ليتولى ملكيته الأستاذ سالم الشامسي رجل الأعمال الإماراتي، وهنا يجب أن نؤكد أننا نعتز كثيرًا بأشقائنا الإماراتيين".

وأضاف: "الشامسي امتلك شجاعة كبيرة جدًا حين قرر شراء النادي رغم علمه بأن بيراميدز سيمر بظروف صعبة وسط رفض بعض الجبهات لوجوده في الكرة المصرية”.

وأوضح ميدو أن بعض الأصوات آنذاك حاولت تصوير بيراميدز باعتباره مجرد استثمار أجنبي، وأن المستثمرين الأجانب لا مكان لهم في الكرة المصرية، مشددًا على أن هذا الطرح كان متناقضًا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز ميدو نادي بيراميدز الدوري المصري تركي آل الشيخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رئيس تحرير الشرق القطرية: قلبنا الطاولة على إسرائيل.. وردّنا يجب أن يُدرس
10 قنابل لم تُدمر مقر حماس.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم الدوحة
مشاجرة بين إمام عاشور وعاملين أمام كافية في التجمع.. والشرطة تتدخل