قبل انطلاق الجولة الرابعة.. جدول ترتيب دوري القسم الثاني "المحترفين"

كتب- محمد عبدالهادي:

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الثانية (المحترفين)، حيث يتصدر فريقا أبو قير للأسمدة وبروكسي جدول الترتيب برصيد 7 نقاط لكل منهما، متفوقين بفارق الأهداف لصالح الأول.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، جدول ترتيب دوري القسم الثاني "المحترفين"، كالتالي:

1 أبو قير للأسمدة 7 نقاط

2 بروكسي 7 نقاط

3 لافينا 6 نقاط

4 الإنتاج الحربي 6 نقاط

5 الداخلية 6 نقاط

6 بترول أسيوط 5 نقاط

7 القناة 5 نقاط

8 طنطا 4 نقاط

9 مصر 4 نقاط

10 أسوان 4 نقاط

11 راية الرياضي 4 نقاط

12 ديروط 3 نقاط

13 المنصورة 3 نقاط

14 المصرية للاتصالات 2 نقاط

15 مالية كفر الزيات 2 نقاط

16 الترسانة 2 نقاط

17 بلدية المحلة 2 نقاط

18 السكك الحديد 1 نقطة