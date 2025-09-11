قبل انطلاق الجولة الرابعة.. جدول ترتيب دوري القسم الثاني "المحترفين"
كتب- محمد عبدالهادي:
تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الثانية (المحترفين)، حيث يتصدر فريقا أبو قير للأسمدة وبروكسي جدول الترتيب برصيد 7 نقاط لكل منهما، متفوقين بفارق الأهداف لصالح الأول.
ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، جدول ترتيب دوري القسم الثاني "المحترفين"، كالتالي:
1 أبو قير للأسمدة 7 نقاط
2 بروكسي 7 نقاط
3 لافينا 6 نقاط
4 الإنتاج الحربي 6 نقاط
5 الداخلية 6 نقاط
6 بترول أسيوط 5 نقاط
7 القناة 5 نقاط
8 طنطا 4 نقاط
9 مصر 4 نقاط
10 أسوان 4 نقاط
11 راية الرياضي 4 نقاط
12 ديروط 3 نقاط
13 المنصورة 3 نقاط
14 المصرية للاتصالات 2 نقاط
15 مالية كفر الزيات 2 نقاط
16 الترسانة 2 نقاط
17 بلدية المحلة 2 نقاط
18 السكك الحديد 1 نقطة
