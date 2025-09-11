"منتحملش دلوقتي".. سر انسحاب نادي الزمالك المفاجئ من مقاضاة الأهلي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، الانسحاب من قضية الدوري المصري الخاصة بشكوى نادي بيراميدز لحصول النادي الأهلي على اللقب في الموسم الماضي.

ولجأ كل من ناديي الزمالك وبيراميدز إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) في مايو 2025 اعتراضًا على قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن أزمة انسحاب الأهلي من مباراة القمة.

واعتبرت لجنة التظلمات الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 فقط دون تطبيق خصم النقاط الثلاث من الأهلي، ما دفع الناديين لتقديم شكوى للمحكمة الرياضية للمطالبة بتطبيق اللائحة وخصم النقاط.

ووفقا لمصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أكد أن المجلس قرر عدم استكمال قضية دوري الموسم الماضي مع بيراميدز.

وأضاف المصدر، أن النادي الأبيض يعاني من أزمة مالية طاحنة، في الوقت الحالي، والقضية تتطلب ضرورة سداد ما يعادل 15 مليون جنيه للمحكمة الرياضية وهو أمر صعب في الوقت الحالي، علاوة على عدم تضرر الزمالك بشكل كبير من القرار.