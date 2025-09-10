مباريات الأمس
بعد مباراتي تونس.. أول طلب من حلمي طولان استعدادًا لكأس العرب

11:35 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

حلمي طولان

background

كتب- محمد عبدالهادي:

بمجرد ختام معسكر المنتخب الوطني المشارك في كأس العرب والذي تخلله مباراتين أمام نظيره التونسي، وجه الكابتن حلمي طولان المدير الفني ببدء الترتيب للمعسكر المقبل في أجندة أكتوبر، حيث تحدد السفر إلى البحرين يوم 6 أكتوبر وأداء مباراتين وديتين هناك أمام نظيره البحريني، الأولى يوم 9 أكتوبر والثانية 13 من الشهر نفسه.

من جانبه، أكد الكابتن حلمي طولان المدير الفني للفريق عن سعادته بنتائج المعسكر الأول وتحقيق الفوز في مباراتيه أمام تونس.

وأشاد طولان بالتزام اللاعبين وروحهم العالية خلال المعسكر سواء في مقر الإقامة أو التدريبات.

وأكد المدير الفني على الاستجابة الكبيرة للاعبين لتعليمات الجهاز الفني والتي تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح نحو المنافسة الجادة في بطولة كأس العرب.

ووجه الكابتن حلمي طولان الشكر لمحافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس على الدعم الكامل للفريق خلال معسكره بمدينة الإسماعيلية، كما وجه الشكر لجماهير الإسماعيلية التي وقفت وراء الفريق في المباراتين.

حلمي طولان منتخب مصر الثاني بطولة كأس العرب كأس العرب
