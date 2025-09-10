كتب - يوسف محمد:

تصدر اسم السويسري أورس فيشر المدير الفني السابق لبازل السويسري ويونيون برلين الألماني، الساحة الرياضية المصرية خلال الساعات الماضية، بعد ارتباط اسمه بالنادي الأهلي.

وأشارت العديد من التقارير الصيفية، خلال الساعات الماضية، إلى اقتراب المدرب السويسري من تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للفريق.

من هو أورس فيشر؟

ويتمتع أورس فيشر بسيرة ذاتية قوية، حيث تمكن من تولي القيادة الفنية للعديد من الفرق الكبيرة في أوروبا، بجانب التتويج بأكثر من بطولة خلال مسيرته كمدير فني.

ويبلغ فيشر من العمر 59 عاما، فهو من مواليد 20 فبراير 1966 بمدينة زيورخ السويسرية، بدأ مسيرته مع كرة القدم من بوابة نادي زيورخ السويسري كلاعب، قبل أن ينتقل إلى نادي سانت جالين السويسري في عام 1987، ثم العودة مرة آخرى إلى زيورخ في عام 1995 قبل أن يعلن اعتزاله في عام 2003.

وعقب اعتزال فيشر كرة القدم، اتجه إلى التدريب حيث عمل كمدير فني لفريق الشباب بزيورخ السويري فور اعتزاله كرة القدم، ثم تولى فريق الرديف بالنادي في يوليو 2007، قبل أن يتم تصعيده للعمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني للفريق الأول في يونيو 2006.

الأندية التي تولى فيشر تدريبها

وكانت النقلة الأكبر في مسيرة فيشر التدريبية، حينما تولى القيادة الفنية للفريق الأول لزيورخ خلال الفترة من أبريل 2010 حتى مارس 2012، الذي قاد خلالها الفريق في 83 مباراة، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 38 مباراة، تعادل في 18 وتلقى الهزيمة في 27 مباراة.

وفي عام 2013 تولى فيشر مهمة القيادة الفنية لفريق ثون، حيث استمر مع الفريق لمدة موسمين، قاده خلالهم في 112 مباراة، حقق الفوز في 47 مباراة، تعادل في 28 لقاء وتلقى الهزيمة في 37 مباراة.

وبعد عامين قضاهم فيشر في صفوف ثون، انتقل لتولي القيادة الفنية لبازل السويسري، في يوليو 2015، الذي قاده في 102 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالهم الفوز في 68 مباراة، تعادل في 19 وتلقى الهزيمة في 15 مباراة.

وكان عام 2018، شاهدا على التربة التدريبية الأولى لفيشر خارج سويسرا حينما تولى القيادة الفنية، لفريق يونيون برلين الألماني، في يوليو 2018، الذي استمر على رأس القيادة الفنية له لمدة 5 سنوات، حيث رحل في نوفمبر 2023.

وقاد فيشر يونيون برلين في 224 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالهم الفريق الفوز في 95 مباراة، حضر التعادل في 58 لقاء وتلقى الفريق الهزيمة في 71 مباراة، نجح في قيادة يونيون برلين للصعود إلى الدوري الألماني الممتاز، كما أنه قاد الفريق الألماني للصعود إلى بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ألقاب أورس فيشر كمدير فني

توج فيشر خلال مسيرته التدريبية بثلاثة ألقاب، فريق بازل السويسري بواقع لقبي الدوري السويسري، عامي 2016-2015، 2016-2017، بالإضافة إلى لقب وحيد لكأس سويسرا موسم 2016-2017.

وحصد صاحب الـ 59 عاما، في موسم 2022-2023 جائزة أفضل مدرب في ألمانيا خلال توليه القيادة الفنية لفريق يونيون برلين.

الرخصة التدريبية لفيشر وطريقة لعبه

ويمتلك صاحب الـ 59 عاما الرخصة التدريبية "UEFA Pro"، كما أنه يتميز بالاستقرار لفترات ليس قليلة مع الأندية التي يتولى تدريبها، حيث يبلغ متوسط المدة التي يقضيها المدرب في أي فريق تولى قيادته عامين ونصف.

ويفضل المدير الفني اللعب بطريقة لعب 5-3-2، وهى الطريقة التي جعلت الكثيرون يعتبرونه مدرب يميل إلى الدفاع بشكل كبير.

