منصب جديد لوليد صلاح الدين ومحمد يوسف في الأهلي

أعلن النادي الأهلي اليوم الأربعاء، انضمام الثنائي محمد يوسف ووليد صلاح الدين، إلى لجنة التخطيط في النادي برئاسة مختار مختار.

وكشف النادي الأهلي في بيان رسمي، أن محمود الخطيب رئيس النادي، عقد اجتماعا مع لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف، في حضور محمد يوسف المدير الرياضي، وليد صلاح الدين مدير الكرة.

وأشار النادي في بيانه، أن الاجتماع شهد أيضا حضور أسامة هلال مدير التعاقدات والإسكاوتنج، تم خلال الاجتماع مناقشة التصور الكامل الخاص باللاعبين في قطاع الكرة، سواء على مستوى الفريق الأول أو فرق الناشئين.

وقرر رئيس النادي والمشرف على الكرة انضمام الثاني محمد يوسف المدير الرياضي ووليد صلاح الدين إلى لجنة التخطيط، أثناء تنفيذها التصور الخاص بقطاع كرة القدم.

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد أعلن في وقت سابق، تعيين وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة بالنادي في الجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس، مع الاستمرار في منصبه مع تولي مدير فني أجنبي جديد قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

