تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

فنزويلا

3 6
02:30

كولومبيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

1 0
02:00

الأرجنتين

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

تشيلي

0 0
02:30

أوروجواي

منصب جديد لوليد صلاح الدين ومحمد يوسف في الأهلي

09:19 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
    وليد صلاح الدين
    وليد صلاح الدين
    وليد صلاح الدين
    وليد صلاح الدين
    وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق
    الخطيب ووليد صلاح الدين
    وليد صلاح الدين قائد النادي الأهلي في بطوة دوري أبطال أفريقيا 2001
    محمد يوسف
    محمد يوسف
    محمد يوسف
    محمد يوسف
كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي اليوم الأربعاء، انضمام الثنائي محمد يوسف ووليد صلاح الدين، إلى لجنة التخطيط في النادي برئاسة مختار مختار.

وكشف النادي الأهلي في بيان رسمي، أن محمود الخطيب رئيس النادي، عقد اجتماعا مع لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف، في حضور محمد يوسف المدير الرياضي، وليد صلاح الدين مدير الكرة.

وأشار النادي في بيانه، أن الاجتماع شهد أيضا حضور أسامة هلال مدير التعاقدات والإسكاوتنج، تم خلال الاجتماع مناقشة التصور الكامل الخاص باللاعبين في قطاع الكرة، سواء على مستوى الفريق الأول أو فرق الناشئين.

وقرر رئيس النادي والمشرف على الكرة انضمام الثاني محمد يوسف المدير الرياضي ووليد صلاح الدين إلى لجنة التخطيط، أثناء تنفيذها التصور الخاص بقطاع كرة القدم.

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد أعلن في وقت سابق، تعيين وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة بالنادي في الجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس، مع الاستمرار في منصبه مع تولي مدير فني أجنبي جديد قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

