كتب- محمد عبدالهادي:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء، تدريباته الجماعية على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للمواجهة المرتقبة ضد المصري البورسعيدي في الدوري المصري.

وشهدت التدريبات عقد جلسة من قبل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا مع اللاعبين، تحدث فيها عن بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في المران، استعدادًا للمباراة المقبلة.

وطالب يانيك فيريرا من اللاعبين ضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات والاستعداد بجدية للقاء المصري، ومنح المدير الفني بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في مران اليوم.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.