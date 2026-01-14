كاف يخطر الزمالك بحكام مواجهة المصري في الكونفدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إدارة نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من بوروندي لإدارة مواجهة الفريق أمام المصري البورسعيدي، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم الطاقم الحكم جورج جاتوجاتو حكم ساحة، ويعاونه كل من إيمري نيونجابو ورينوفات بيزوموريمي كمساعدين، فيما تم تعيين رودريج بيرجيريمانا حكمًا رابعًا.

كما اختار الاتحاد الأفريقي المغربي حمزة الحجوي مراقبًا عامًا للمباراة، فيما يتولى مراقبة أداء الحكام الموريتاني عبد الرحمن كيلي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم الأحد 25 يناير الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، في مباراة حاسمة ضمن منافسات المجموعة بدوري كأس الكونفدرالية الأفريقية.