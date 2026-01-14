مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

كاف يخطر الزمالك بحكام مواجهة المصري في الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

01:27 م 14/01/2026

فريق الزمالك

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إدارة نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من بوروندي لإدارة مواجهة الفريق أمام المصري البورسعيدي، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم الطاقم الحكم جورج جاتوجاتو حكم ساحة، ويعاونه كل من إيمري نيونجابو ورينوفات بيزوموريمي كمساعدين، فيما تم تعيين رودريج بيرجيريمانا حكمًا رابعًا.

كما اختار الاتحاد الأفريقي المغربي حمزة الحجوي مراقبًا عامًا للمباراة، فيما يتولى مراقبة أداء الحكام الموريتاني عبد الرحمن كيلي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم الأحد 25 يناير الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، في مباراة حاسمة ضمن منافسات المجموعة بدوري كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك فريق الزمالك نادي الزمالك حكم مباراة الزمالك والمصري الكونفدرالية

