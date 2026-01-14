"لا يليق سلوكيا".. الأهلي يعيد التفكير في صفقة أحمد عيد

وكيل بنتايج يخرج عن صمته ويكشف وجهة اللاعب المقبلة وموقفه من الزمالك

شهدت مفاوضات النادي الأهلي، مع أحمد عيد الظهير الأيمن للمصري البورسعيدي، تطورات جديدة، قد تؤدي إلى عدم إتمام الصفقة.

وقال مصدر مطلع لمصراوي: "تلقى مسؤولو الأهلي نصيحة من مقربين، بعدم التعاقد مع أحمد عيد لاعب المصري البورسعيدي".

واختتم المصدر: "وقيل لهم إن أحمد عيد لاعب جيد فنيا، لكن لا يليق سلوكيا بالأهلي، ولن ينسجم مع غرفة الملابس ومن الصعب السيطرة عليه، هذه النصيحة جعلت الأهلي يعيد التفكير في قصة التعاقد معه".

