كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

"لا يليق سلوكيا".. الأهلي يعيد التفكير في صفقة أحمد عيد

كتب-مراسل مصراوي:

12:41 م 14/01/2026 تعديل في 01:00 م
شهدت مفاوضات النادي الأهلي، مع أحمد عيد الظهير الأيمن للمصري البورسعيدي، تطورات جديدة، قد تؤدي إلى عدم إتمام الصفقة.

وقال مصدر مطلع لمصراوي: "تلقى مسؤولو الأهلي نصيحة من مقربين، بعدم التعاقد مع أحمد عيد لاعب المصري البورسعيدي".

واختتم المصدر: "وقيل لهم إن أحمد عيد لاعب جيد فنيا، لكن لا يليق سلوكيا بالأهلي، ولن ينسجم مع غرفة الملابس ومن الصعب السيطرة عليه، هذه النصيحة جعلت الأهلي يعيد التفكير في قصة التعاقد معه".

أول رد من "ألسن سوهاج" على أزمة عدم تعيين الأولى بقسم اللغة الفارسية معيدة
أول رد من "ألسن سوهاج" على أزمة عدم تعيين الأولى بقسم اللغة الفارسية معيدة
سامح شكري رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
سامح شكري رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

رزق بمولوده الأول.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "جوجل"
رزق بمولوده الأول.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "جوجل"
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
السيسي وبولس يبحثان تعزيز العلاقات المصرية - الأمريكية
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانًا على النايل سات
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور