وكيل بنتايج يخرج عن صمته ويكشف وجهة اللاعب المقبلة وموقفه من الزمالك

كتب : محمد خيري

11:20 ص 14/01/2026
    محمود بنتايج
    محمود بنتايج
    محمود بنتايج
    رنا رئيس وزوجها ومحمود بنتايج وزوجته

كشف يوسف مسعد، وكيل أعمال المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن كواليس موقف موكله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك أكثر من عرض، في ظل التزامه الكامل بالاحترافية واحترامه الكبير لنادي الزمالك وجماهيره.

وأوضح مسعد، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة CBC، أن الحديث عن وجود مفاوضات من أندية محلية كالأهلي وبيراميدز لا يمكن الخوض في تفاصيله في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن أحد الأندية التي ترددت أسماؤها قد تواصل بالفعل للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع اللاعب، مع عدم استبعاد استمراره داخل الدوري المصري.

وأكد وكيل اللاعب أن محمود بنتايج يضع جماهير الزمالك في مكانة خاصة، ويحمل لهم تقديرًا واحترامًا كبيرين، مشددًا على أن علاقته بالنادي ستظل قائمة على الاحترام المتبادل، مهما كانت وجهته المقبلة.

وفيما يخص احتمالية عودة اللاعب إلى صفوف الزمالك وإنهاء الخلاف القائم، أبدى مسعد انفتاحه الكامل على التواصل مع إدارة النادي، موضحًا: "أنا جاهز في أي وقت للتحدث مع مسؤولي الزمالك من أجل حل الأزمة، وهم يعرفون وسيلة التواصل معي، لكن للأسف لا يوجد تواصل مباشر، وغالبًا ما تتعدد الأطراف دون الوصول إلى قرار واضح".

وأضاف أنه يعمل وكيلًا لبنتايج منذ ما يقرب من ست سنوات، ولا يتخذ أي خطوة تتعلق بمستقبل اللاعب إلا بعد الرجوع إليه والحصول على موافقته الكاملة.

وعن الأنباء المتداولة بشأن زواج اللاعب من نجلة أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أكد مسعد أن هذا الأمر يندرج ضمن الإطار الشخصي لحياة اللاعب، ولا علاقة له بمستقبله الكروي أو بقراراته الاحترافية.

وشدد وكيل اللاعب على أن بنتايج يكن حبًا خاصًا لجماهير الزمالك، واحترم قميص النادي طوال فترة وجوده داخل الفريق، مؤكدًا أن اللاعب يتعامل مع مسيرته الاحترافية بمنتهى الجدية والالتزام.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن محمود بنتايج سيحسم وجهته المقبلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قائلًا: "إذا رغب اللاعب في الاستمرار داخل مصر سأدعمه بالكامل، لكن اللعب لأي نادٍ مصري غير الزمالك سيكون أمرًا صعبًا بالنسبة له، خاصة أن مصر تمثل بلده الثاني، ومع ذلك فإن أي عرض مناسب سيتم دراسته بعناية قبل اتخاذ القرار النهائي".

