"ترك صاحب القاضية".. الغندور يصدم أفشة بعد رحيله للاتحاد السكندري

علّق الإعلامي خالد الغندور على انتقال محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين جماهير القلعة الحمراء.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تعليقًا على الصفقة: "الأهلي يترك صاحب القاضية ممكن للاتحاد السكندري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وكده قصة أفشة كلاعب كرة مع الأهلي انتهت»، في إشارة إلى نهاية مشوار اللاعب مع الفريق الأحمر".

وكان نادي الاتحاد السكندري قد أعلن رسميًا تعاقده مع محمد مجدي أفشة حتى نهاية الموسم الحالي، على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي، في إطار سعي «زعيم الثغر» لتدعيم صفوفه خلال المرحلة المقبلة، استعدادًا لاستكمال منافسات الموسم.

ويُعد أفشة أحد الأسماء التي ارتبطت بذكريات تاريخية لدى جماهير الأهلي، بعدما سجل هدف "القاضية ممكن" الشهير، إلا أن تراجع مشاركته مؤخرًا فتح باب التكهنات حول مستقبله مع الفريق الأحمر وتمت الموافقة على رحيله.