ثنائي "هدف القرن" يجتمع في الاتحاد السكندري.. ما القصة؟

أعلن الاتحاد السكندري التعاقد مع محمد مجدي "أفشة"، لاعب الأهلي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، ليرحل صاحب أشهر هدف في الألفية الحالية في تاريخ الأهلي.

وسجل أفشة أحد أشهر أهداف الأهلي خلال الألفية الحالية، وهو هدفه في شباك الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 "نهائي القرن"، الذي حسم اللقب للقلعة الحمراء.

ومن المفارقات أن ذلك الهدف كان نتيجة خطأ من محمود علاء، مدافع الزمالك آنذاك ولاعب الاتحاد السكندري حاليًا، الذي حاول تشتيت الكرة من داخل منطقة الجزاء، لكنها وصلت إلى أفشة الذي لم يتردد وسددها بقوة من خارج المنطقة، لتسكن شباك محمد أبو جبل.

وحاليًا، وبعد انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري، سيزامل محمود علاء، ليصبح بطلا "هدف القاضية"، لاعبان ضمن صفوف زعيم الثغر.

