مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

ثنائي "هدف القرن" يجتمع في الاتحاد السكندري.. ما القصة؟

كتب : هند عواد

01:11 م 14/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد مجدي أفشة (1) (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد مجدي أفشة (3) (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد مجدي أفشة (6) (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد مجدي أفشة (10) (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد مجدي أفشة (4) (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد مجدي أفشة (2) (1)
  • عرض 9 صورة
    محمود علاء مدافع الزمالك
  • عرض 9 صورة
    محمود علاء في تدريبات الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد السكندري التعاقد مع محمد مجدي "أفشة"، لاعب الأهلي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، ليرحل صاحب أشهر هدف في الألفية الحالية في تاريخ الأهلي.

وسجل أفشة أحد أشهر أهداف الأهلي خلال الألفية الحالية، وهو هدفه في شباك الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 "نهائي القرن"، الذي حسم اللقب للقلعة الحمراء.

ومن المفارقات أن ذلك الهدف كان نتيجة خطأ من محمود علاء، مدافع الزمالك آنذاك ولاعب الاتحاد السكندري حاليًا، الذي حاول تشتيت الكرة من داخل منطقة الجزاء، لكنها وصلت إلى أفشة الذي لم يتردد وسددها بقوة من خارج المنطقة، لتسكن شباك محمد أبو جبل.

وحاليًا، وبعد انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري، سيزامل محمود علاء، ليصبح بطلا "هدف القاضية"، لاعبان ضمن صفوف زعيم الثغر.

اقرأ أيضًا:
"بعد انتقاله للاتحاد السكندري".. 19 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد مجدي أفشة

إعلامي يحسم الجدل حول أنباء وفاة حسن شحاتة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أفشة الأهلي محمود علاء نهائي القرن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالأسماء.. توطين بدائل محلية لـ31 دواءً بعد وقف استيراد نظائرها
أخبار مصر

بالأسماء.. توطين بدائل محلية لـ31 دواءً بعد وقف استيراد نظائرها
أول رد من "ألسن سوهاج" على أزمة عدم تعيين الأولى بقسم اللغة الفارسية معيدة
أخبار المحافظات

أول رد من "ألسن سوهاج" على أزمة عدم تعيين الأولى بقسم اللغة الفارسية معيدة
نغمة موبايله صوت بطة.. موقف محرج لوزير الصحة الأمريكي بالبيت الأبيض
مصراوى TV

نغمة موبايله صوت بطة.. موقف محرج لوزير الصحة الأمريكي بالبيت الأبيض
رويترز: بعض الأفراد أُبلغوا بمغادرة القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر بحلول
شئون عربية و دولية

رويترز: بعض الأفراد أُبلغوا بمغادرة القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر بحلول
القناة الـ12: طائرة نتنياهو تغادر إسرائيل إلى وجهة غير معروفة حاليا
شئون عربية و دولية

القناة الـ12: طائرة نتنياهو تغادر إسرائيل إلى وجهة غير معروفة حاليا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
السيسي وبولس يبحثان تعزيز العلاقات المصرية - الأمريكية
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانًا على النايل سات
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور