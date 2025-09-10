مباريات الأمس
هتتجوز صاحبه.. والدة إبراهيم شيكا تكشف مفاجأة حول هبة التركي

08:28 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
    هبة التركي وإسلام رضا
    إبراهيم شيكا وإسلام رضا
    هبة التركي وإسلام رضا
    هبة التركي وإسلام رضا
    هبة التركي وإسلام رضا
    إبراهيم شيكا وزوجته
    إبراهيم شيكا وزوجته
    إبراهيم شيكا وزوجته
    إبراهيم شيكا وزوجته
    إبراهيم شيكا وزوجته
    إبراهيم شيكا وزوجته
    هبة التركي وإسلام رضا
    إبراهيم شيكا وزوجته
    هبة التركي
كتب- محمد عبدالهادي:

فجرت والدة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، ناشئ الزمالك السابق، مفاجأة مدوية فيما يتعلق بـ هبة التركي أرملة ابنها المتوفى منذ 5 أشهر، بعد معاناته مع المرض.

وكانت هبة التركي قد تعرضت في الفترة الماضية لعدة انتقادات وبلاغات من أشخاص عبر السوشيال ميديا بعد التشكيك في الأسباب الحقيقية لوفاة زوجها.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا.

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لوالدة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا تكشف مفاجأة مدوية، تفيد برغبة هبة التركي في الزواج من صديق زوجها الراحل، وهو اللاعب إسلام رضا.

وقالت في مقطع فيديو مصور: "هبة التركي ضحكت على إبني واتجوزته وخدت كل فلوسه، ورفضت تدينا الميراث بعد وفاته".

وواصلت: "هبة هتتجوز إسلام رضا صاحب إبراهيم شيكا، وهما الاتنين مع بعض في كل حتة، وراحت الفرح بتاع أخته

واختتمت: " إسلام رضا كان خاطب، وخطيبته سابته بسبب الموضوع ده، لما عرفت إن هيتجوز هبة التركي زوجة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم شيكا وزوجته إبراهيم شيكا زوجة إبراهيم شيكا إسلام رضا هبة التركي وإسلام رضا
