هتتجوز صاحبه.. والدة إبراهيم شيكا تكشف مفاجأة حول هبة التركي

كتب- محمد عبدالهادي:

فجرت والدة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، ناشئ الزمالك السابق، مفاجأة مدوية فيما يتعلق بـ هبة التركي أرملة ابنها المتوفى منذ 5 أشهر، بعد معاناته مع المرض.

وكانت هبة التركي قد تعرضت في الفترة الماضية لعدة انتقادات وبلاغات من أشخاص عبر السوشيال ميديا بعد التشكيك في الأسباب الحقيقية لوفاة زوجها.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا.

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لوالدة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا تكشف مفاجأة مدوية، تفيد برغبة هبة التركي في الزواج من صديق زوجها الراحل، وهو اللاعب إسلام رضا.

وقالت في مقطع فيديو مصور: "هبة التركي ضحكت على إبني واتجوزته وخدت كل فلوسه، ورفضت تدينا الميراث بعد وفاته".

وواصلت: "هبة هتتجوز إسلام رضا صاحب إبراهيم شيكا، وهما الاتنين مع بعض في كل حتة، وراحت الفرح بتاع أخته

واختتمت: " إسلام رضا كان خاطب، وخطيبته سابته بسبب الموضوع ده، لما عرفت إن هيتجوز هبة التركي زوجة".

