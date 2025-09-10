"العرض مغري جدا".. شوبير يكشف اللاعب الأهلاوي الذي يقصده إسماعيل يوسف

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة مفاوضات نادي الاتحاد الليبي، مع حسين الشحات لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "كابتن إسماعيل يوسف قال قبل كده إحنا هنفاوض نجم أهلاوي، وكان يقصد حسين الشحات، والعرض مغري جدا من نادي الاتحاد الليبي، واللاعب عين في الجنة وعين في النار.

وأضاف: "حسين من جواه عايز يكمل في النادي الأهلي لأنه عمل أرقام خرافية، ورغم ذلك لم يحالفه الحظ مع منتخب مصر، واللاعب بالفعل عايز يكمل في النادي الأهلي ولكن".

وأكمل: "الشحات شايف إن لو الظروف هتقول إنه مش هيلعب أو مش هيشارك كتير، فـ هو هيميل للاحتراف للاتحاد الليبي، وعلى فكرة ده احتراف".