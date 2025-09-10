قصص متفوتكش.. عكاز مرموش وخناقة فاروق جعفر ونجله.. وتدخل ممدوح عباس

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها وصول بعثة المنتخب الوطني قادما من بوركينا فاسو، وظهور عمر مرموش بالعكاز بعد تعرضه للإصابة في مباراة الأمس، وكذلك الأزمة المالية التي يعاني منها نادي الزمالك

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"أكثر من 15 دقيقة".. الغندور يكشف ما يحدث لـ عبدالقادر في الأهلي بعد العودة

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تكليف عادل مصطفى المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإعداد أحمد عبد القادر نفسياً تزامنًا مع عودة اللاعب للتدريبات. (طالع التفاصيل)

"خناقة وقولتله أقعد متلعبش".. فاروق جعفر يكشف ما فعله مع نجله بعد هزيمة الزمالك

كشف فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق، تفاصيل مشادته مع نجله سيف جعفر لاعب الزمالك عقب مباراة وادي دجلة في الدوري. (طالع التفاصيل)

في استقبال الوزير.. عمر مرموش يظهر بالعكاز في مطار القاهرة (صور)

ظهر عمر مرموش لاعب منتخب مصر وفريق مانشستر سيتي بالعكاز، أثناء وصوله إلى مطار القاهرة مع بعثة منتخب مصر قادما من بوركينا فاسو. (طالع التفاصيل)

وزير الرياضة استقبلهم.. بعثة منتخب مصر تصل إلى القاهرة

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى القاهرة منذ قليل، بعد التعادل مع بوركينا فاسو، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم. (طالع التفاصيل)

آخرها خوان بيزيرا.. الأزمات المالية تحاصر الزمالك وتدخل ممدوح عباس

يعاني نادي الزمالك من أزمة مالية شديدة، خلال الفترة الحالية، تهدد استقرار فريق الكرة، بقيادة جون إدوارد المدير الرياضة. (طالع التفاصيل)

بعد إعلان المنتخب الفلسطيني إصابته.. موقف عدي الدباغ من مباراة الزمالك والمصري

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، حقيقة تعرض الفلسطيني عدي الدباغ، للإصابة وتسببت في غيابه عن منتخب فلسطين. (طالع التفاصيل)

ماذا ينتظر الأهلي والزمالك بعد التوقف الدولي؟

تستعيد الأندية لاعبيها بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، التي بدأت يوم 1 سبتمبر الحالي واستمرت حتى أمس 9 من نفس الشهر، وشهدت مواجهة منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو، في تصفيات كأس العالم 2026. (طالع التفاصيل)