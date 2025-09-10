مباريات الأمس
آخرها خوان بيزيرا.. الأزمات المالية تحاصر الزمالك وتدخل ممدوح عباس

09:00 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025
يعاني نادي الزمالك من أزمة مالية شديدة، خلال الفترة الحالية، تهدد استقرار فريق الكرة، بقيادة جون إدوارد المدير الرياضة.

ووفقا لمصدر مطلع أكد أن الأزمات المالية ازداد بقوة، بعد سحب أرض أكتوبر من قبل وزارة الإسكان، وتوقف المستثمرين عن دفع باقي أعمال البناء.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن اللاعبين لها مستحقات متأخرة، وممدوح عباس تدخل وتكفل بمستحقات اللاعبين الأجانب والجهاز الفني.

وأضاف المصدر، أن هناك أيضا مستحقات ملزمة من الديون الخارجية، منها أقساط البرتغالي جوزيه جوميز، والمغربي خالد بوطيب والبنيني سامسون، الذين تقدموا بشكوى ضد النادي في الفترة الماضية، ونفس الأمر لمستحقات نادي أولكساندريا الأوكراني من القسط الأول لصفقة البرازيلي خوان بيزيرا.

واختتم المصدر، أن مسؤولي النادي وقفوا المفاوضات مع البولندي ميشالاك والسنغالي إبراهيما نداي، من أجل التنازل عن الشكاوي، في الاتحاد الدولي، لحين حل أزمة أرض أكتوبر.

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك خوان ألفينا خوان بيزيرا ممدوح عباس
