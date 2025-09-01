قرار رسمي منتظر من جون إدوارد بعد خسارة الزمالك أمام دجلة

القاهرة ـ مراسل مصراوي

يدرس جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك رفقة الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا خوض معسكرًا خلال فترة التوقف الدولي لتجهيز اللاعبين لمواجهة المصري.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ومن المقرر أن يستضيف فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي عند الثامنة من مساء يوم السبت الموافق 13 سبتمبر.

وكان المدير الفني للزمالك فيريرا قد منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4 أيام بعد الخسارة من وادي دجلة إذ سافر إلى بلاده لقضاء فترة إجازة قبل العودة يوم الخميس المقبل لقيادة تدريبات الفريق يوم الجمعة المقبل.

نتيجة الزمالك ووادي دجلة

وخسر فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف على يد نظيره وادي دجلة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري قبل فترة التوقف برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن المصري المتصدر.

