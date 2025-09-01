مباريات الأمس
"ظهر بجانب عواد".. من هو مشجع الزمالك الوفي الذي خطف الأنظار في مباراة وادي دجلة؟

07:38 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
    المشجع الزملكاوي صلاح عبدالغني
    المشجع الزملكاوي صلاح عبدالغني
    المشجع الزملكاوي صلاح عبدالغني
    المشجع الزملكاوي صلاح عبدالغني
    المشجع الزملكاوي صلاح عبدالغني
    المشجع الزملكاوي صلاح عبدالغني
خطف المشجع الزملكاوي صلاح عبدالغني الشهير بـ "أوفى مشجع" عبر منصات التواصل الاجتماعي الأنظار خلال مباراة وادي دجلة.

نتيجة مباراة الزمالك ووادي دجلة

وخسر فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف على يد نظيره وادي دجلة خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري لأول مرة في تاريخ مواجهتهما.

وظهر صلاح عبدالغني، الذي اشتهر بحضوره مباريات الزمالك بـ "الراديو" في المدرجات وهو يجلس بجانب محمد عواد حارس مرمى الفريق المستبعد من المباراة وحضر بالمقصورة لدعم الفريق.

من هو مشجع الزمالك الوفي صلاح عبدالغني؟

ويعيش "عم صلاح" كما تناديه الجماهير في منطقة امبابه حيث اعتاد الحضور بعصاه التي يتكاً عليها بجانب الراديو لمباريات الفريق التي يستطيع التواجد بها.

صلاح عبد الغني مشجع الزمالك الكفيف

المشجع صاحب الـ 61 عامًا سبق ومنحه رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور العضوية الشرفية للنادي.

وأوضح المشجع الوفي لنادي الزمالك في تصريحات سابقة لمصراوي أنه بدأ حضور مباريات الزمالك منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي سواء التي كانت داخل القاهرة أم خارجها.

ويستعين "عم صلاح" بنجل شقيقه لإيصاله للمباريات كما يتواجد في الملعب قبل انطلاق اللقاء بـ 5 ساعات ليتجنب الزحام الجماهيري.

اقرأ أيضًا:
هل يرحل فيريرا بعد خسارة الزمالك من دجلة؟.. مصدر يوضح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح عبد الغني مشجع الزمالك الكفيف محمد عواد الزمالك ووادي دجلة
